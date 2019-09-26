После того как 26 сентября Нацсовет по вопросам ТВ лишил лицензий телеканал 112, "Оппозиционная платформа - За жизнь" обратилась к посольствам демократических стран, представительствам международных организаций и их наблюдательных миссий с призывом дать политическую оценку действиям украинской власти. Об этом идет речь в заявлении, опубликованном на сайте политсилы.

"Услужливые марионетки из Нацсовета выполнили приказ власти расправиться с независимым телевизионным каналом. Своим решением Нацсовет узаконил рейдерский захват телеканала – тот самый захват, который, как сообщали эксперты и журналисты, готовился в Офисе президента. Члены Нацсовета, полномочия 3 из 8 членов которого уже истекли, вчера послушно выполнявшие пожелания Коломойского и Порошенко, сегодня выполняют заказ Зеленского и Богдана", - сказано в заявлении.

В "Оппозиционной платформе" упоминают многочисленные угрозы, звучавшие в адрес каналов: обвинения от президента Зеленского в непрозрачном финансировании, монополизации рынка. Кроме того, в политсиле напоминают и об информации о том, что непосредственным куратором рейдерского захвата телеканала является руководитель Офиса президента Зеленского Андрей Богдан, которая еще в августе появилась в СМИ. Также упоминается, что ряд депутатов Европарламента открыто заявлял о влиянии на судей, рассматривавших дело телеканала "112 Украина", из Офиса президента.

"Пытаясь услужить власти, боясь в результате перезагрузки лишиться должностей и преференций, члены Нацсовета вынесли свое решение безропотно, единогласно и без рассмотрения альтернативных проектов. Под надуманным предлогом, не слушая аргументов представителей телеканала Национальный совет единогласно, в традициях расстрельных "троек" вынес свой вердикт", - сказано в заявлении.

В "Оппозиционной платформе" подчеркивают, что заявления Офиса президента, что они надеются, "новый состав Нацсовета поможет урегулировать ситуацию на телевизионном рынке" – это лучшее признание того, что у Зеленского понимают и нелегитимность нынешнего состава совета.

"Оппозиционная платформа" заявляет, что политсила готова оказать всю необходимую политическую поддержку журналистскому коллективу и поддержать все законные требования канала "112 Украина". На парламентских слушаниях, посвященных обеспечению свободы слова в Украине, партия планирует потребовать рассмотрения этого вопроса.

"Мы призываем всех представителей журналистского сообщества, всех, кто стремится сохранить свободу слова в Украине, подключаться к этой политической борьбе. Объединив усилия демократических политических сил, гражданского общества, журналистов и граждан мы отстоим украинскую демократию. В Украине не нужны еще пять лет бесправия, беззакония и репрессий", - сказано в заявлении.

Между тем, на канале 112 заявили, что, несмотря на лишение лицензии, продолжат вещание со спутника, в кабельных сетях и в YouTube.