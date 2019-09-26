Решение не продлевать лицензию на цифровое вещание телеканалу "112 Украина" Национальным советом по вопросам теле- и радиовещания было политически мотивированным и незаконным. Об этом заявил юрист телеканала Василий Сметана, пишет сайт 112.ua.

"Речь идет о цифровом покрытии телеканала "112 Украина". Мы боролись более 5 лет с Нацсоветом за свое право переоформить программные концепции. Нацсовет в этой борьбе применил несколько санкций к телеканалу, обратился в суд с вопросом аннулирования лицензии телеканалу. Мы до сих пор держались и дошли до момента, когда истекал срок действия лицензии, и мы узнали, что Нацсовет намерен умышленно пропустить срок действия рассмотрения этого вопроса", - сказал Василий Сметана.

Он утверждает, что если бы Нацсовет за 60 дней до окончания срока действия лицензии принял решение, то представители телеканала еще имели бы возможность его обжаловать. По данным Сметаны, Нацсовет "умышленно пропустил этот срок".

"Как мы боролись, чтобы наша цифровая лицензия прекратилась в день рассмотрения этого вопроса, так сегодня этот день и наступил. То, против чего мы боролись свершилось, и Нацсовет с нарушением всех законов, КУ и политической мотивацией приняли решение об отказе нам в продлении лицензии, фактически лишили "112 Украина" цифровых лицензий", - сказал Василий Сметана.

Таким образом лицензия на цифровое вещание заканчивается с сегодняшнего дня. Люди, у которых есть лишь цифровое телевидение, не смогут смотреть программы телеканала. Тем не менее, канал продолжает вещание и доступен для своих зрителей на спутнике, в кабельных сетях и в интернете.

История начиналась с того, что в 2018 году регулятор просто не продлил телеканалу цифровую лицензию в установленный законом срок. Но в октябре Окружной админсуд Киева запретил Нацсовету отказывать каналу в продлении лицензий. В декабре это решение подтвердила апелляция.

Однако уже в сентябре - при новом президенте и правительстве - Шестой апелляционный админсуд постановил, что Нацсовет таки может отозвать лицензии у "112". И сегодня регулятор собрался, чтобы это сделать. Как заявил один из членов Совета Сергей Костинский - "закрыть гештальт".

Отметим, что в этом же месяце Нацсовет обратился в суд для отзыва лицензии у телеканала Newsone. Оба ресурса принадлежат нардепу от "Оппозиционной платформы" Тарасу Козаку и входят в орбиту его однопартийца Виктора Медведчука.

Атаку на телеканалы ведут с молчаливого согласия новой украинской власти, которую в этом деле поддерживают радикальные группировки, созданные еще в каденцию Петра Порошенко.

Суть конфликта - в глубинных политических противоречиях "Платформы" и новой власти. На телеканалы Козака-Медведчука ходят спикеры, которые призывают к выполнению Украиной Минских соглашений и особому статусу Донбасса (последнее, кстати, вполне официально вменялось на заседании Нацсовета каналу Newsone).

В "Слуге народа" же дают понять, что собираются сохранить по Донбассу плюс-минус повестку Порошенко.

Напомним, команда телеканала сегодня заявила, что рассматривает решение Нацсовета как жесткую цензуру, подвергающую большим сомнениям наличие свободы слова в Украине. Телеканал "112 Украина" не впервые оказывается неудобным для власти, мы боремся за наше право быть в эфире с самого начала существования канала, каждая власть пыталась прекратить нашу работу.

Там отмечают, что действия Нацсовета являются незаконными. У ряда членов Нацсовета с июля 2019 г. закончились полномочия, что де-факто признала Верховная Рада, и принятием любых решений они превышают свои полномочия, а сам Нацсовет не является правомочным. Мы воспринимаем решение Нацсовета как незаконное решение нелегитимного органа власти.

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