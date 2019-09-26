В социальных сетях активно обсуждают лишение телеканала "112" цифровой лицензии. Такое решение было принято сегодня Нацсоветом по вопросам телевидения и радиовещания.

"Страна" разбирала, насколько ограничат вещание канала и почему власти хотят его закрыть.

Новость о первом шаге к закрытию телеканала вызвала реакцию и политиков, и блогеров.

Что говорят у Зе и в Раде

Одним из первых на ситуацию отреагировал Офис президента. Его смысл достаточно неопределен. С одной стороны - на Банковой вспомнили о свободе слова, а с другой - о требованиях законодательства к вещателям, которые те должны соблюдать.

"Офис Президента Украины следит за ситуацией в отношении телеканала "112 Украина". Убеждены, что свобода слова является неотъемлемой частью демократического государства. В то же время все вещатели должны придерживаться законодательства и условий лицензии", - говорится в сообщении.

Но в целом ОП "умыл руки", переложив ответственность за решение на Нацсовет, напомнив, что его состав будут менять.

"Вскоре будет обновлен состав Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Надеемся, что это поможет урегулировать ситуацию на телевизионном рынке в соответствии с законом и базовых принципов демократии", - отметили в ОП.

Отметим, что ранее представители "Слуги народа" неоднократно выссказывали за жесткие меры против телеканала 112 и NewsOne, а один из главных политтехнологов партии Никита Потураев на прошлой неделе сказал, что нужно принять закон о продлении полномочий членов Нацсовета (у трех из них они уже истекли), чтоб регулятор мог принять решение по телеканалам, "названия которых мы все знаем". То есть Потураев прямо дал понять, что власть поддерживает атаку Нацсовета на 112 и другие каналы.

А вот "Оппозиционная платформа - За жизнь", чей нардеп Тарас Козак владеет каналом 112, обратилась к посольствам демократических стран, представительствам международных организаций и их наблюдательных миссий - с призывом дать политическую оценку действиям украинской власти.

"Услужливые марионетки из Нацсовета выполнили приказ власти расправиться с независимым телевизионным каналом. Своим решением Нацсовет узаконил рейдерский захват телеканала – тот самый захват, который, как сообщали эксперты и журналисты, готовился в Офисе президента. Члены Нацсовета, полномочия 3 из 8 членов которого уже истекли, вчера послушно выполнявшие пожелания Коломойского и Порошенко, сегодня выполняют заказ Зеленского и Богдана", - сказано в заявлении.

В "Оппозиционной платформе" упоминают многочисленные угрозы, звучавшие в адрес каналов: обвинения от президента Зеленского в непрозрачном финансировании, монополизации рынка. Кроме того, в политсиле напоминают и об информации о том, что непосредственным куратором рейдерского захвата телеканала является руководитель Офиса президента Зеленского Андрей Богдан, которая еще в августе появилась в СМИ. Также упоминается, что ряд депутатов Европарламента открыто заявлял о влиянии на судей, рассматривавших дело телеканала "112 Украина", из Офиса президента.

"Пытаясь услужить власти, боясь в результате перезагрузки лишиться должностей и преференций, члены Нацсовета вынесли свое решение безропотно, единогласно и без рассмотрения альтернативных проектов. Под надуманным предлогом, не слушая аргументов представителей телеканала Национальный совет единогласно, в традициях расстрельных "троек" вынес свой вердикт", - сказано в заявлении.

В "Оппозиционной платформе" отмечают, что заявления Офиса президента, что они надеются, "новый состав Нацсовета поможет урегулировать ситуацию на телевизионном рынке" – это лучшее признание того, что у Зеленского понимают и нелегитимность нынешнего состава совета.

В ОПЗЖ также призвали журналистов прийти на слушания в парламент по свободе слова и обсудить этот вопрос.

Осудили решение Нацсовета и во фракции "Батькивщина".

Лишение телеканала "112 Украина" лицензии является опасным для страны прецедентом. Об этом завил замредседателя фракции Сергей Власенко. Его комментарий размещен на сайте партии.

Он напомнил, что "Батькивщина" всегда выступала в защиту свободы слова и распространения информации. "Мы отстаивали права журналистов и свободу СМИ от попыток власти- какого бы цвета эта власть не была - поставить их под свой контроль. Мы становились на защиту 5 канала, "Общественного", "Интера"... Ибо как бы мы не относились к владельцам медиа или к аудитории, для которой эти медиа вещают, свобода слова является необходимой составляющей демократического, европейского развития нашей страны. И ставить ее под угрозу по конъюнктурным соображениям рискованно и опасно. Для граждан и для страны в целом", – подчеркнул Сергей Власенко.

Именно поэтому, по его словам, лишение лицензии хотя бы одного телеканала создает угрожающий прецедент: "Опаснее еще и тем, что доказать нарушение вещателем законов так и не смогли, зато избрали тактику формальных придирок. Потому что таким же образом могут лишить возможности вещания любое другое СМИ".

"Более того - зная о возможности прекращения работы СМИ подобным образом, и работники тех медиа, за которыми "еще не пришли", станут более сдержанными в поисках правды и критике. Возможно, именно в этом и заключается скрытая цель сегодняшних действий Нацсовета?" - отметил представитель "Батькивщины".

Кроме того, Сергей Власенко обратил внимание, что "за стремление чиновников угодить власти сегодня все общество может заплатить слишком высокую цену – и сейчас, и в будущем".

Фракция "Слуги народа" пока официального заявления не делала. Но народный депутат от "СН" Макс Бужанский осудил попытку закрыть канал: "Лишить 112й лицензии, это как рубить хвост по частям.

Причем не Медведчуку, а самим себе".

Отметим, что Бужанский в последнее время довольно часто критикует инициативы власти и своей политсилы.

Реакция соцсетей

Главный редактор "Страны" Игорь Гужва считает, что власть запускает пробные шары и пробует реакцию общественного мнения. Поэтому, закроют канал или нет - будет зависеть от силы сопротивления этому процессу.

"Итак, канал 112 лишили цифровой лицензии. Лишили по формальному поводу (срок лицензии истек и ее не продлили). Это не означает полного прекращения вещания. В кабельных сетях и на спутники канал остается, но из-за потери цифрового эфира он потеряет по разным подсчетам от 15 до 30% аудитории.

Более того, в ближайшее время может быть назначена новая проверка 112, после которого Нацсовет обратится в суд с требованием лишить телеканал и спутниковой лицензии (благодаря ей 112 присутствует в кабельной сети). Ну то есть, по той же схеме, что и с каналом NewsOne. На подходе и результаты уже объявленной внеплановой проверки канала ZIK. По итогам также будет обращение в суд.

Таким образом, если этот план сработает, то уже в ближайшие месяцы все три канала, которые принадлежат депутату от Оппоплатформы Тарасу Козаку и которые связывают с одним из лидеров этой партии Виктором Медведчуком, будут фактически уничтожены.

Повторюсь – такой план. Сработает он или нет – другой вопрос.

Но масштаб замысла показывает, что это не план отдельно взятого Нацсовета, на который сейчас пытаются повесить всех собак (мол, это старый состав все решает, а Зе-команда тут не при чем). Уже сейчас в Нацсовете минимум половина членов ориентируется на Банковую. И без них никакие решения не прошли бы. Кроме того, решение потом нужно еще проводить через подконтрольные Офису президента суды. Поэтому будем говорить прямо – это план власти, который сейчас и реализовывается.

Часто задают вопрос – а зачем это власти?

Говорят, что это политические разборки с Оппоплатформой и Медведчуком. Это аргумент, который любят использовать и некоторые сторонники Зе. Мол, это не давление на СМИ. Это политическая борьба против Медведчука, а журналисты стали заложниками политических противоречий владельцев каналов с властями.

Аргумент традиционный. Помнится, бывший военный прокурор Анатолий Матиос также говорил, что он ничего не имеет против Вестей и их журналистов, а лишь расследует дело против собственников. Хотя понятно, что когда захватывают редакцию газеты и радиостанцию со всем оборудованием, то речь идет о попытке уничтожить СМИ, а не просто о следственных действиях.Так и сейчас.

И вообще «политические противоречия с собственником» это совершенно «прекрасный» аргумент для отжима или уничтожения любого бизнеса. Завтра такие «противоречия» могут возникнуть и с владельцами любого другого канала. Или же завода. Да и любого актива. Могут ли возникнуть непреодолимые политические противоречия у местного чиновника с владельцами какой-нибудь сети ларьков? Да запросто! Не сойдутся они в трактовке формулы Штайнмайера – и пиши пропало.

Поэтому, думаю, что главная причина наездов на каналы весьма банальна – власти просто нащупывают границы дозволенного. Могут ли они закрыть неудобные для себя СМИ, если захотят? Или нет?

Почему начали именно со 112 и NewsOne – тоже понятно. У Зе посчитали, что с ними будет легче всего расправиться – Запад не вступится, а местная «медиаспильнота», так и вообще горячо поддержит. И если получится, то пойдут дальше. В конце концов куда больший бонус сулит закрытие канала «Украина». Тогда 1+1 автоматически становится каналом номер один по охвату аудитории. Причем за счет перераспределения рекламных потоков плюсы перестанут быть убыточны и освободят Коломойского от бремени многомиллионных дотаций. То есть, и политический профит будет, и коммерческий. Два в одном.

Поэтому я бы посоветовал всем собственникам СМИ внимательно следить за ходом событий вокруг 112, NewsOne и ZIK. Следить и делать выводы".

Политик и телеведущий Дмитрий Спивак назвал лишение канала 112 лицензии "публичной подставой президента": "Пока вся Украина через микроскоп рассматривает стенограмму телефонного разговора Зеленского с Трампом и строят конспирологические версии, у нас произошло событие, которое может очень больно ударить по репутации Президента и государства в целом.

Несмотря на все заверения Володимир Зеленський в Нью-Йорке о том, что Украина становится по-настоящему демократической страной, Нацсовет по телевидению и радиовещанию решил ОТКАЗАТЬ телеканалу 112 в продлении лицензии. Тот Нацсовет, который уже многие месяцы ведет открытое наступление на свободные и независимые СМИ.

Тот Нацсовет, который давно нелегитимен, в связи с окончанием полномочий нескольких членов. В том числе и.о. Председателя Ольга Герасим’юк. Более того, это беспрецедентное решение принято буквально на следующий день после письма СНБО, где указывается на отсутствии каких либо причин для изъятия лицензии. Нацсовет, который полностью сформирован Порошенко, принял это решение показательно, во время визита Президента Украины в США. Чистой воды подстава и провокация.

Убеждён, что Владимир Зеленский по возвращению из-за океана, обязан отреагировать и дать жёсткую оценку подобным действиям государственного регулятора. Иначе, это не демократия. И не тот Путь Развития государства, о котором Владимир Александрович неоднократно говорил.

Наступление на свободу слова и уничтожение СМИ - это плохой сигнал обществу и Западным партнерам. Это не то, ради чего 74% граждан Украины отдали свои голоса за Владимира Зеленского и свои надежды, что Украина будет свободной и цивилизованной страной.

А ещё, я уверен, что европейские правозащитники и парламентарии непременно отреагируют на это решение, а телеканал 112 подаст в суд, который примет справедливое решение.

И конечно, слово за украинским Парламентом. На этот раз "Слуги народа" не смогут отмолчаться или сделать вид, что ничего не произошло. Это дело будет иметь широкую международную огласку и серьезный политический резонанс, который плохо отразится на имидже страны. Время пошло".

Юрист Елена Лукаш считает, что Зеленский не с того начинает свое правление: "Нет ничего глупее, чем бороться с политиком, закрывая рот связанным с ним СМИ.

Нет ничего бездумнее, чем превращать полученную власть в коронованного покойника, о котором или хорошо, или ничего.

Нет ничего опаснее, чем демонстрировать другим собственникам СМИ, что власть любит исключительно договороспособных.

Нет ничего ошибочнее, чем начинать правление с мести. Мести журналистам за опостылевшего кому-то политика. Потому что тот, кто собирается мстить, должен копать сразу две могилы. Вторую для себя. Такова народная мудрость".

Журналист Андрей Манчук назвал происходящее "Нечуваной свободой слова 2.0": "Украинская власть лишила лицензии сверхумеренный, но слегка оппозиционный 112-й телеканал.

Теперь Зеленскому есть чем похвастать перед Петром Порошенко. "Нечувана свобода слова" 2.0".

Телеведущий Владимир Полуев запостил скриншот реакции офиса президента на ситуацию и прокомментировал: "Главное вовремя обновлять состав Нацсовета уже после лишения лицензии. Логично, чего уж там".

Журналист Денис Иванеско напомнил: "5 канал также создавался - из региональных лицензий, которые нарушала единая сетка вещания. Но Кучма их за это не закрыл".

Юрист Андрей Портнов считает, что на фоне бездействия властей по посадкам предыдущей власти, атака на 112 - плохой знак.

"Осуждаю решение властей о лишении цифровой лицензии телеканала 112. Плохой ход на фоне увеличивающегося за счёт новой политической команды влияния порохоботов и абсолютного бездействия власти в уголовных производствах против функционеров предыдущего политического режима", - написал он в своем Телеграм-канале.

Политзаключенный и журналист Дмитрий Василец после отзыва лицензии 112 канала назвал Нацсовет "пережитком режима Порошенко".

"Решение о лишении лицензии 112 канала так называемым "Нацсоветом по телерадиовещанию", ни что иное как наезд на свободу слова в Украине.

Так называемый "нацсовет по телерадиовещанию" давно стал не лигитимным, токсичным и маргинальным пережитком времён режима Порошенка, полностью утратившим даже моральное право иметь хоть какое-то отношение к медиа в Украине.

Решение по 112 каналу чисто политическое, и решать этот вопрос в первую очередь должны оппозиционные политики. Сейчас станет понятно, существует у нас в стране реальная оппозиция, или там просто ни на что неспособные мешки денег...

Выражаю полную поддержку журналистам 112 канала, надеюсь на скорую отмену данного решения и разгон "нацсовета".