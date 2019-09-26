В четверг, 26 сентября, Национальный банк Украины ослабил справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Так, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке по состоянию на 12:00 26 сентября составляет 24,20 грн/$1.

Напомним, в середине последней недели сентября гривня снова окрепла на межбанке Украины. Ее курс вчера укрепился до 24,0665 грн/$1 с 24,2057 грн/$1 в предыдущий день.

Также мы писали, что после этого банкиры собрались поднять курс, так как 25 сентября бизнес получил крупную выплату в рамках возмещения НДС. Потому он может не торопиться с конвертацией валютной выручки.