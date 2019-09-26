19 сентября суд оправдал бывшего заместителя командира батальона "Айдар" Сергея Граба, которого обвиняли во взяточничестве на должности директора предприятия Министерства обороны "Укрвоенстрой". Об этом сообщают Українськi Новини.

В августе 2012 года, занимая пост директора "Укрвоенстроя", Граб и его сообщник, директор предприятия Минобороны "Укрконверс" Валентин Пилипенко разработали план получения взятки за предоставление в аренду помещений площадью около 200 кв.м. Эти помещения принадлежали упомянутым госпредприятиям и находились в Белой Церкви (Киевская область).

31 августа 2012 года арендатор помещений - представитель ООО "ІФТ Розенфхайм Україна" - под угрозами Граба и Пилипенко согласился перечислить им 32 тысячи гривен за возможность продолжать занимать арендуемые помещения.

В сентябре 2012 года взяточников задержали и предъявили им подозрения по ч.3 ст.27 и ч.3 ст.368 (вымогательство и получение взятки в соучастии за выполнение в интересах того, кто дает взятки, любого действия с использованием предоставленной ему власти и служебного положения) Уголовного кодекса.

В суде Граб и Пилипенко свою вину не признали. Они заявили, что стали жертвами провокации Службы безопасности Украины. А Граб добавил, что арендатор не имел необходимых документов для аренды и сам настойчиво предлагал взятку.

Потерпевший в суде отрицал версию Граба. Он сказал, что все разговоры с Грабом и Пилипенко записывались на диктофон и они действительно требовали от него деньги за продление договора аренды.

Суд рассмотрел дело и решил, что подсудимые невиновны. Явку с повинной Пилипенко он не принял как доказательство, поскольку, по его мнению, она была сделана под давлением правоохранителей. Также в приговоре отмечено, что обвинение не предоставило диктофонные записи, которые упоминал потерпевший.

Суд решил, что потерпевший сам провоцировал Граба и Пилипенко на получение взятки. А те, согласно законодательству, не имели полномочий рассматривать вопросы аренды помещений площадью более 200 кв.м.

Суд полностью оправдал и признал невиновными обвиняемых, отменил им меры пресечения и снял арест с их имущества.

В октябре 2015 года Граб был задержан уже по другому делу - против экс-командира батальона "Айдар", депутата Верховной Рады Сергея Мельничука. Тогда его подозревали в создании организованной преступной группы, разбое и грабежах.

Ранее "Страна" рассказывала о допросе в СБУ Сергея Мельничука.

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