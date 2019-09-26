Суд решил, что замкомандира "Айдара" не давал взятку, а его на нее спровоцировали
19 сентября суд оправдал бывшего заместителя командира батальона "Айдар" Сергея Граба, которого обвиняли во взяточничестве на должности директора предприятия Министерства обороны "Укрвоенстрой". Об этом сообщают Українськi Новини.
В августе 2012 года, занимая пост директора "Укрвоенстроя", Граб и его сообщник, директор предприятия Минобороны "Укрконверс" Валентин Пилипенко разработали план получения взятки за предоставление в аренду помещений площадью около 200 кв.м. Эти помещения принадлежали упомянутым госпредприятиям и находились в Белой Церкви (Киевская область).
31 августа 2012 года арендатор помещений - представитель ООО "ІФТ Розенфхайм Україна" - под угрозами Граба и Пилипенко согласился перечислить им 32 тысячи гривен за возможность продолжать занимать арендуемые помещения.
В сентябре 2012 года взяточников задержали и предъявили им подозрения по ч.3 ст.27 и ч.3 ст.368 (вымогательство и получение взятки в соучастии за выполнение в интересах того, кто дает взятки, любого действия с использованием предоставленной ему власти и служебного положения) Уголовного кодекса.
В суде Граб и Пилипенко свою вину не признали. Они заявили, что стали жертвами провокации Службы безопасности Украины. А Граб добавил, что арендатор не имел необходимых документов для аренды и сам настойчиво предлагал взятку.
Потерпевший в суде отрицал версию Граба. Он сказал, что все разговоры с Грабом и Пилипенко записывались на диктофон и они действительно требовали от него деньги за продление договора аренды.
Суд рассмотрел дело и решил, что подсудимые невиновны. Явку с повинной Пилипенко он не принял как доказательство, поскольку, по его мнению, она была сделана под давлением правоохранителей. Также в приговоре отмечено, что обвинение не предоставило диктофонные записи, которые упоминал потерпевший.
Суд решил, что потерпевший сам провоцировал Граба и Пилипенко на получение взятки. А те, согласно законодательству, не имели полномочий рассматривать вопросы аренды помещений площадью более 200 кв.м.
Суд полностью оправдал и признал невиновными обвиняемых, отменил им меры пресечения и снял арест с их имущества.
В октябре 2015 года Граб был задержан уже по другому делу - против экс-командира батальона "Айдар", депутата Верховной Рады Сергея Мельничука. Тогда его подозревали в создании организованной преступной группы, разбое и грабежах.
Ранее "Страна" рассказывала о допросе в СБУ Сергея Мельничука.
Мы также писали, как и за что сидят в тюрьмах украинские военные.