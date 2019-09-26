В палату российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с раком, привезли годовалую дочь Милу. Родные решили, что появление в палате ее дочери Милы придаст больной актрисе сил, пишут Дни.ру.

Сотрудники клиники, где находится Заворотнюк, уверяют, что к ней в палату привезли маленькую девочку. Якобы Настя хотела насмотреться на свою кровиночку. Правда, что происходило у больничной койки, никто не знает – посторонним вход заказан.

В октябре Миле Чернышевой исполнится годик. У Анастасии были грандиозные планы по празднованию первого дня рождения долгожданной доченьки. Суждено ли им исполниться, учитывая состояние "прекрасной няни", бог ведает.

Напомним, что дочь родилась у Заворотнюк в результате ЭКО – актрисе уже 48 лет, забеременеть естественным путем не удавалось. Врачи связывают экстракорпоральное оплодотворение с риском развития онкологического заболевания.

Ученые провели исследование, которое показало, что у дам, имевших опыт ЭКО, на 37% выше вероятность возникновения рака. Виновата в этом агрессивная гормональная терапия, которой подвергается женщина, решившаяся на опасную процедуру.

Напомним, что рак у Заворотнюк мог появиться еще 10 лет назад.

Также мы писали о том, что медики признали обнаруженную у Заворотнюк опухоль неоперабельной.