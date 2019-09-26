Лидеры Франции и Германии пока не комментируют обвинения Владимира Зеленского, выдвинутого против них в июльском телефонном разговоре с Дональдом Трампом. Однако откровения украинского президента могут повредить его связям с государствами ЕС, играя на руку России, пишет издание EUobserver в статье "Ukrainian president burns bridges in Europe" ("Украинский президент сжигает мосты в Европу").

В Европе считают, что негативные комментарии Зеленского в адрес глав стран Евросоюза, могут повредить и его авторитету дома. По наблюдению европейцев, в Украине весьма сильны антипрезидентские настроения, а многие граждане считают, что бывший комик не имеет права на свою должность.

В среду, после встречи с Трампом в рамках Генассамблии ООН в Нью-Йорке, Зеленский оправдался: мол, его высказывание об Ангеле Меркель и Эммануэле Макроне, которые "не делают так много, как это необходимо" в плане антироссийских санкций, было обусловлено "трудным периодом" для Украины.

Вероятно, именно из-за жалоб Трампу на Европу Зеленский не хотел обнародования стенограммы его беседы с главой Белого дома.

Однако запись разговора все же была опубликована властями США.