В пятницу, 27 сентября, в Украине потеплеет, местами температура поднимется до +20 градусов. Об этом в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, 27 сентября в течение дня температура воздуха в Украине составит +15...+20 градусов. На севере будет свежее, +12...+17 градусов. Дожди в пятницу пройдут на западе и юге, на севере возможны незначительные осадки. В большинстве областей будет сухо.

Как отмечает Диденко, в Киеве пятница будет достаточно теплой, ожидается около +15 градусов. А в субботу и воскресенье станет еще теплее, до +18...+20 градусов. Что касается дождей, завтра существенные осадки маловероятны. В субботу в столице - сухо и тепло, а в воскресенье - мокро и также тепло.

"Выбирайте! Погода, как видите, на все вкусы. И не читайте всякую ерунду, даже милую, даже метеорологическую, в бульварных газетах, бумажных или электронных, держите в чистоте свой жизненный горизонт", - написала Диденко.

Скриншот, карта: Facebook/ Наталка Діденко

Напомним, синоптик предупредила, что в Украине потеплеет только на выходных.

Также мы писали, что 26 сентября Киеву, западу и северу обещают дожди.