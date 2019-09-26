Украинская певица Светлана Лобода, которая после срывов концертов и получения угроз, уже давно не выступает в Украине, надеется, что вскоре она сможет вернуться на родину, благодаря президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом Лобода рассказала в интервью Ксении Собчак в программе "Осторожно, Собчак!".

То, что в последние годы происходит по отношению к певице в Украине, она предпочитает называть не травлей, а "агрессивным временем", которое нужно переждать.

"Я очень надеюсь, что Владимир Зеленский, в силу того, что он творческий человек, он все же как-то все наладит. У меня к нему очень теплое отношение. Я в него верю. Я бы очень хотела, чтобы тот позитив, который у него есть, он использовал его на благо всех людей. Потому что люди очень страдают. И людей очень жаль", - добавила Лобода.

По словам певицы, она, прежде всего, любит людей, и ей хорошо там, где любят ее и ее творчество. "Какая, к черту, разница, это страна: Россия, Украина, Казахстан ... То, что происходит в политике, нас вообще не касается. Мы - артисты, мы вне всего этого", - заявила Светлана.

"Я верю, что скоро смогу вернуться в свою страну с огромным концертом", - добавила она.

Кроме того, Светлана Лобода заявила, что связана неким контрактом и потому не может говорить о своих отношениях с Тиллем Линдеманом, фронтменом Rammstein и, по слухам, отцом ее младшей дочери. Светлана уточнила, что она может только ответить на вопрос, какой он.

Ответ был лаконичный: "он ох@енний!". Также Лобода объяснила, что пылкость чувств между людьми может храниться долго, если эти люди живут в разных странах.

"Я живу на три страны. У меня дом под Москвой, дом в Киеве и дом в еще одной стране, не скажу какой", - добавила певица.

Ранее "Страна" писала о том, что певица Лобода опубликовала фото с самым красивым мужчиной на свете.

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