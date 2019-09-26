В Кабинете министров Украины заявляют, что переговоры о новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом ведутся и находятся в активной стадии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства.

"Миссия МВФ под председательством Рона Ван Родена начала свою работу в Киеве 12 сентября и продолжает встречи с членами правительства по расписанию. Переговоры между Украиной и МВФ находятся в активной стадии. На сегодняшний день остается в силе 14-месячная программа stand-by. Она была разработана как переходная программа для содействия макроэкономической стабильности Украины в период двух выборов: президентских и парламентских", - сообщает Кабмин.

Отмечается, что за время своего пребывания в Киеве в сентябре 2019 года миссия МВФ ознакомилась с состоянием дел в Украине, планами правительства на ближайшие несколько лет и пожеланиями дальнейшего сотрудничества с Фондом.

"Повесткой дня возможной поддержки со стороны МВФ может стать Программа действий правительства, которая будет презентована Кабинетом министров 29 сентября 2019 года", - заявляют в Кабмине.

Напомним, что сегодня СМИ сообщили со ссылкой на свои источники, что Украина не договорилась с МВФ о новом кредите.

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