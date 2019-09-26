Голливудского актера Брэда Питта заподозрили в романе с Сат Хари Халса, которая занимается целительством и является дизайнером ювелирных изделий. Об этом сообщает Us Weekly.

Она помогала Питту во время скандального развода с Анджелиной Джоли. О возможном романе Питта и Халса заговорили еще тогда. Пара вместе посетила аукцион произведений искусства в помещении консерватории в Лос-Анджелесе.

Накануне женщина пришла повидаться с актером на презентации его новой киноленты "К звездам". Сам Брэд Питт якобы утверждает, что у него нет романа с целительницей, а он просто чувствует себя комфортно в ее обществе.

Бретт Питт и Сат Хари Халса, фото: usmagazine.com

Как сообщала "Страна", Брэд Питт намеревался вернуться к жене. Так, отвечая на вопрос о воссоединении с Анжелиной Джоли он ответил: "Я оптимистично настроен на воссоединение".

Ранее стало известно, что Анджелина Джоли перекрасилась и превратилась в секси-блондинку.