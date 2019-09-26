В первом квартале 2019 года объемы торговли между Украиной и Китайской народной республикой выросли до 2,55 миллиарда долларов, что сделало КНР крупнейшим торговым партнером нашей страны. Об этом говорит статистика Национального банка Украины.

Доля Китая во внешней торговле Украины в начале 2019 достигла 10,6%. В рейтинге стран, с которыми Украина торгует активнее всего, Китай впервые опередил Россию (с 9,7%).

Скриншот: bank.gov.ua

В начале 2019 объемы торговли Украины и России составили 2,34 миллиарда долларов. Это на 1,8% меньше, чем в 2018 году, когда товарооборот составлял 11,5%, или 11,05 миллиарда долларов.

Среди крупнейших торговых партнеров Украины также числятся Германия, Польша, Беларусь, Турция и США.

В НБУ также проследили динамику импорта и экспорта между Украиной и другими странами начиная с 2014 года.

Скриншот: bank.gov.ua

Из данных Нацбанка видно, как доля России неуклонно падает по обоим показателям. В 2014 году экспорт с РФ составлял 2339 млн долл., в 2018-м - уже 772 млн. Импорт товаров из РФ упал с 3820 в 2014-м до 2227 в прошлом году. А из Китая врос с 1282 млн долл в 2014-м до 2297 млн долл. в 2018-м.

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