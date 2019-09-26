Вчера, 25 сентября, в пятом туре "Серии А" Аталанта, за которую играет наш Руслан Малиновский, обыграла на выезде Рому (0:2), которую тренирует экс-наставник Шахтера Паулу Фонсека.

Коуч Аталанты Джан Пьеро Гасперини, комментируя исход матча с Ромой, похвалил Руслана Малиновского. Специалист остался доволен как выступлением украинца в частности, так и игрой команды в целом.

"Руслан Малиновский хорошо сыграл, он игрок высокого уровня. Рад и за Кьера, которого мы подписали в последний день трансферного окна. Я рад, что нам удалось обыграть такого соперника, как Рома, показав хороший футбол", - заявил тренер Аталанты, как передает Футбол 1.

Однако, не все столь радужно. Хоть украинский хавбек Аталанты и начал матч в стартовом составе, но игра у него не пошла. Футболист не отметился результативными действиями и был заменен на 79 минуте. Портал WhoScored поставил нашему легионеру одну из самых низких оценок среди игроков Аталанты - 6,8.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Фонсека хочет переманить в Рому форварда Шахтера за 8 миллионов евро.