Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) вызвало на допрос Министра финансов Оксану Маркарову и бывшего депутата парламента от фракции "Блок Петра Порошенко" Юрия Соловья для пояснений по поводу декларирования недостоверной информации. Об этом сообщается на сайте Агентства.

Как положено по процедуре, в НАПК намерены составить протоколы об административных правонарушениях.

Маркарову ждут в ведомстве для разговора 3 октября с 10:00 до 12:00. А Соловья - 9 октября с 10:00 до 12:00.

"Национальное агентство осуществляет сбор фактических данных по признакам возможного нарушения части четвертой статьи 172-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях", - говорится на веб-странице Агентства.

В НАПК отметили, что неявка вызванных лиц не станет препятствием для принятия дальнейших возможных мер в соответствии с требованиями законодательства Украины об административных правонарушениях.

Ранее "Страна" сообщала о вызове на допрос в ГБР нардепа прошлого созыва и хозяина горнорудной компании Ferrexpo Константина Жеваго.

Мы также рассказывали о масштабных обысках и задержаниях влиятельных лиц на Закарпатье.