Сегодня Нацсовет по телерадиовещанию лишил цифровых лицензий "112-Украина" - крупнейший информационный телеканал страны.

"Страна" вела онлайн-репортаж с заседания Нацрады.

После этого решения аудитория 112 может упасть на 15-30%. При этом телеканал все равно не потеряет свою первую позицию в рейтинге. А значит попытки закрыть эту телекомпанию скорее всего будут продолжаться.

Тем более, это уже не первая атака властей на каналы, связанные с "Оппозиционной платформой". Ранее Нацсовет обратился в суд, чтобы закрыть канал Newsone, который, как и 112, принадлежит нардепу Тарасу Козаку - соратнику Виктора Медведчука.

"Страна" отвечает на главные вопросы о том, что теперь будет со "112-Украина" и что означает этот наезд.

1. Кто теперь не сможет смотреть "112"?

Регулятор отказал в продлении цифровых лицензий телеканала.

Это значит, что уже завтра его не смогут посмотреть те, кто перешел на получение цифрового эфирное сигнала Т2 и приобрел специальную приставку для телевизора.

В кабельных же сетях телеканал останется - спутниковая лицензия у 112 не отозвана. То есть жители больших городов, которых в основном обслуживают кабельные операторы, смогут и дальше смотреть этот канал. Как и владельцы спутниковых тарелок.

В целом эксперты медиарынка, с которыми общалась "Страна", прогнозируют, что нынешнее решение Нацсовета снизит аудиторию канала на 15-30%. При этом канал все равно останется первым среди информационных каналов в Украине.

2. Как Нацсовет отобрал часть лицензий?

"112" канал вещает в ряде областей через дочерние компании, которые еще в 2011 году получили лицензии Нацсовета как региональные СМИ. Однако по факту они просто ретранслируют сигнал 112 канала.

Это и стало формальной зацепкой для чиновников. Они заявили, что по условиям лицензии филиалы должны были производить местный продукт, а не показывать общеукраинский телеканал.

3. Смогут ли оспорить это решение в суде?

Представитель телеканала, которого позвали на заседание, привел следующие аргументы против отзыва лицензий:

1. "112" (точнее, юрлицо, которое представляет компании-ретрансляторы) 35 раз подавало в Нацраду заявление о смене программной концепции. Но чиновники 34 раза отказывали в ее изменении, а последний раз - так и не дали ответа.

Видимо, с целью затянуть решение этого вопроса - а потом за нарушение этой концепции лишить канал лицензии.

На это в Нацсовете возразили, что их не устраивал сам поход канала к смене концепции: числиться региональной компанией, а передавать сигнал общеукраинского канала. В ответ чиновникам напомнили, что они с легкостью меняли концепции у других телеканалов. Например, у "Эспрессо ТВ".

2. Юрист канала заявил, что у трех членов Нацсовета давно истекли полномочия, поэтому вообще все решения этого органа вообще незаконны (кстати, сегодня в Офисе президента заявили, что скоро сменят состав Нацрады).

3. На телеканале считают решение совета политически мотивированным и призванным зачистить информационное поле под власть.

На этих основаниях телеканал будет обжаловать сегодняшнее решение в суде и европейских инстанциях.

4. Была ли политическая мотивая в решении Нацсовета?

Планов по зачистки каналов Козака-Медведчука никто в новой власти особенно не скрывал.

О том, что по ним будут приняты некие решения, еще летом заявлял нардеп от "Слуги народа" Никита Потураев. Он, кстати, предрекал, что новая власть будет действовать через Нацсовет. Для чего собирается расширить его полномочия.

Однако, как показала практика, пока хватает и "консервативных" методов. Так, дорогу к отзыву лицензий у "112" открыл суд, который снял запрет, наложенный первой инстанцией.

Также в этом же месяце Нацсовет обратился в суд для отзыва лицензии у телеканала Newsone. Оба ресурса, как уже говорилось, принадлежат нардепу от "Оппозиционной платформы" Тарасу Козаку и входят в орбиту его однопартийца Виктора Медведчука.

Атаку власти на телеканалы поддерживают радикальные группировки, созданные еще в каденцию Петра Порошенко.

Суть конфликта - в политических противоречиях "Платформы" и партии Зеленского. На телеканалы Козака-Медведчука ходят спикеры, которые призывают к выполнению Украиной Минских соглашений и особому статусу Донбасса (последнее, кстати, вполне официально вменялось на заседании Нацсовета каналу Newsone).

В "Слуге народа" же дают понять, что собираются сохранить по Донбассу плюс-минус повестку Порошенко. В этом случае каналы Newsone, 112 и ZiK начинают нарушать "монополию на правду" и вступают в конфликт с официальной повесткой. Тем более, что Оппоплатформа и "Слуга народа" конкурируют между собой за избирателей юго-востока. Значительная часть из них голосовала за партию Зеленского в надежде на прекращение войны, нормализацию отношений с Россией и прекращения националитической политики, которую практиковал Порошенко.

И если Зе-команда эти надежды не оправдает (а пока все указывает именно на это), то многие избиратели "Слуги народа" могут перейти к "Оппоплатформе". А потому у Банковой есть прямой резон ослабить медийные позиции этой политической силы, закрыв близкие к ней телеканалы.

Еще один мотив власти привел на своей странице в соцсети главный редактор интернет-газеты "Страна" Игорь Гужва.

"Главная причина наездов на каналы банальна – власти просто нащупывают границы дозволенного. Могут ли они закрыть неудобные для себя телеканалы, если захотят? Или нет?

Почему начали именно со 112 и NewsOne – тоже понятно. У Зе посчитали, что с ними будет легче всего расправиться – Запад не вступится, а местная «медиаспильнота», так и вообще горячо поддержит. И если получится, то пойдут дальше. В конце концов куда больший бонус сулит закрытие канала "Украина" (крупнейший телеканал страны; принадлежит Ринату Ахметову - Ред.). Тогда "1+1" автоматически становится каналом номер один по охвату аудитории. Причем за счет перераспределения рекламных потоков "плюсы" перестанут быть убыточны и освободят Коломойского от бремени многомиллионных дотаций. То есть и политический профит будет, и коммерческий. Два в одном.

Поэтому я бы посоветовал всем собственникам СМИ внимательно следить за ходом событий вокруг 112, NewsOne и ZIK. Следить и делать выводы", - написал Игорь Гужва.

5. Будут ли закрывать "112" до конца?

У телеканала остается основная - спутниковая лицензия, которая дает "112" право вещать через кабельные сети.

Это значит, сегодняшнее решение Нацсовета - промежуточное. И основных вопросов по "112" для власти не решает.

Следующим этапом, по данным "Страны", будет именно лишение спутниковой лицензии.

Это может произойти по алгоритму, который уже применили с каналом Newsone: внеплановая проверка, утверждение ее результатов и дальнейшее обращение в суд с требованием лишить лицензии.

Смогут ли реализовать этот план во-многом зависит от того, насколько сильно власть ощутит сопротивление своим попыткам закрыть медиа.