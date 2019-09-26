Посол Китая в Украине Ду Вэй уверен в том, что за время президентства (до 2024 года включительно) Владимир Зеленский осуществит официальный визит в Пекин для проведения встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом он сообщил Украинским новостям.

"Могу с большой уверенностью сказать, что во время президентства Владимира Зеленского он обязательно совершит официальный визит в Китай", - сказал он.

В то же время посол не стал прогнозировать более конкретные сроки возможного визита. "Пока не могу сказать когда", - ответил он.

На вопрос о том, как на данный момент складывается коммуникация Китая с новыми украинскими властями, посол напомнил, что провел встречу с Зеленским ещё до его инаугурации. "У нас хорошие отношения и с президентом, и с Офисом президента", - сказал Ду Вэй.

Напомним, что китайское посольство сделало заявление после визита Болтона в Киев.

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