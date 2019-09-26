В Государственное бюро расследований (ГБР) вызвали на допрос экс-нардепа Рады 8 созыва, бывшего первого заместителя председателя парламентского комитета по вопросам свободы слова и информационной политики, Ольгу Червакову.

"Ну вот и я пошла на эти три веселые буквы", - говорится на фб-странице Черваковой в четверг, 26 сентября. Никаких дополнительных подробностей она не сообщала.

Фото: facebook.com/chervakova

Как сообщала "Страна", на этом фоне в Нацсовете лишили цифровых лицензий 112 канал-Украина. Речь идет об исключении вещания канала из цифрового эфирного телевидения, которое смотрят владельцы приставок Т2. Атаку на телеканалы ведут с молчаливого согласия новой украинской власти, которую в этом деле поддерживают радикальные группировки, оформленные еще в каденцию Порошенко.