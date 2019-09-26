В Офисе президента Украины заявили, что следят за ситуаций по поводу отзыва лицензии у телеканала "112 Украина" и обещают в этой связи обновить состав Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Об этом Офис президента сообщил в Telegram.

"Офис Президента Украины следит за ситуацией в отношении телеканала "112 Украина". Убеждены, что свобода слова является неотъемлемой частью демократического государства. В то же время все вещатели должны придерживаться законодательства и условий лицензии", - говорится в сообщении.

Там добавляют, что "вскоре будет обновлен состав Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания". "Надеемся, что это поможет урегулировать ситуацию на телевизионном рынке в соответствии с законом и базовых принципов демократии", - отметили в ОП.

Фото: t.me/OP_UA

История начиналась с того, что в 2018 году регулятор просто не продлил телеканалу 112 цифровую лицензию в установленный законом срок. Но в октябре Окружной админсуд Киева запретил Нацсовету отказывать каналу в продлении лицензий. В декабре это решение подтвердила апелляция.

Однако уже в сентябре - при новом президенте и правительстве - Шестой апелляционный админсуд постановил, что Нацсовет таки может отозвать лицензии у "112". И сегодня регулятор собрался, чтобы это сделать. Как заявил один из членов Совета Сергей Костинский - "закрыть гештальт".

Отметим, что в этом же месяце Нацсовет обратился в суд для отзыва лицензии у телеканала Newsone. Оба ресурса принадлежат нардепу от "Оппозиционной платформы" Тарасу Козаку и входят в орбиту его однопартийца Виктора Медведчука.

Атаку на телеканалы ведут с молчаливого согласия новой украинской власти, которую в этом деле поддерживают радикальные группировки, созданные еще в каденцию Петра Порошенко.

Суть конфликта - в глубинных политических противоречиях "Платформы" и новой власти. На телеканалы Козака-Медведчука ходят спикеры, которые призывают к выполнению Украиной Минских соглашений и особому статусу Донбасса (последнее, кстати, вполне официально вменялось на заседании Нацсовета каналу Newsone).

В "Слуге народа" же дают понять, что собираются сохранить по Донбассу плюс-минус повестку Порошенко.

Напомним, что Нацсовет по вовросам ТВ сегодня лишил цифровых лицензий канал 112.

Также мы писали о том, что в СНБО заявили, что СБУ продолжает искать связь с терроризмом телеканалов "112 Украина" и NewsOne.