В четверг, 26 сентября, Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка подписал приказ об увольнении с должности прокурора Харьковской области Юрия Данильченко. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Юрий Данильченко считается человеком министра внутренних дел Арсена Авакова. Из всех областных прокуроров постмайдановской эпохи он пробыл в должности дольше всех - с августа 2014 года.

Харьковский бизнесмен Юрий Сапронов опубликовал в Facebook приказ об увольнении Данильченко. В документе указано, что прокурора Харьковской области увольняют по собственному желанию в связи с выходом на пенсию.

Фото: Facebook/ Sapronov Yuri

Юрию Данильченко 59 лет. Он окончил Харьковский юридический институт и с 1984 года начал работу в органах прокуратуры в Николаевской области. После этого, с 1999 года был первым заместителем прокурора Кировоградской области, с 2001 по 2004 - прокурором Кировоградской области. С 2004 по 2005 занимал должность прокурора Николаевской области. Также был вице-президентом одного из украинских банков и гендиректором охранной компании USS Security. Некоторое время занимал должность заместителя прокурора Киева. А в августе 2019 года Данильченко переназначили прокурором Харьковской области.

Напомним, 9 сентября генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подписал приказ об увольнении с должности прокурора Запорожской области Валерия Романова.

Также мы писали, что 18 сентября Рябошапка уволил Стрижевскую с поста замгенпрокурора.