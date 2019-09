Вчера, 25 сентября, московский Спартак с трудом обыграл в 1/16 Кубка России КАМАЗ (2:1) и вышел в следующий круг турнира. Но крайне невыразительная игра "красно-белых" под началом тренера Олега Кононова вызвала неоднозначную реакцию некоторых поклонников команды.

Так, например, известный российский теннисист и ярый болельщик Спартака Евгений Кафельников очень грубо отреагировал в сети на пост хавбека москвичей Алекса Крала после тяжелой победы.

"Важная победа в кубке. Большое спасибо фанатам за их постоянную поддержку. Вперед, "красно-белые", - написал Крал.

В ответ Евгений Кафельников разместил в сети не очень дипломатичный комментарий, в котором перечислил главные (по его мнению, конечно) грехи команды.

"Вся команда - кусок дерьма! Тренер - бесполезная #####, владелец - большой фанат киевского Динамо. Мне жаль истинных фанатов самой популярной команды в России", - написал Кафельников в Twitter, процитировав пост чеха.

После этого в сети произошла небольшая дискуссия

- Команда Спартак - кусок дерьма? - спросили у Кафельникова в комментариях.

- 100% сейчас.

- Евгений, просто непонятно, как можно называть любимую команду куском дерьма.

- Я не дописал одно слово в том твите, и это моя вина, за которую приношу извинения. The game of the whole team is piece shit ("Игра всей команды - кусок дерьма" - Ред.), вот что я имел ввиду", - ответил экс-теннисист.

Фото: twitter.com

