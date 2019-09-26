Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня провел встречу с представителями украинских СМИ.

Он ответил на вопросы информационных агентств "Укринформ" и "Интерфакс-Украина", газеты "Правительственный курьер", телеканалов "Украина", "1+1" и "112 Украина". 112, кстати, Нацсовет сегодня лишил цифровой лицензии.

"Страна" подготовила главные заявления, которые озвучил Лукашенко. Риторика белорусского лидера, с одной стороны, крайне доброжелательна по отношению к Украине. С другой стороны, многое в ней не понравится нашим адептам "партии войны".

Миротворцы и Минские соглашения

Одно из самых важных заявлений, которые озвучил Александр Лукашенко - готовность ввести миротворцев в Донбасс и взять под контроль участок украино-российской границы.

"Если вы хотите, чтобы мы закрыли границу 400 километров между Украиной и Россией, которая сейчас не контролируется властями Украины, мы закроем эту границу. Хоть для меня это большая проблема ввязываться в этот конфликт, но мы готовы ввести туда миротворцев, пограничников, войска, закрыть этот участок границы, если будет согласие двух сторон", — сказал белорусский президент.

Данное высказывание тут же вызвало реакцию Кремля. Комментируя слова Лукашенко, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков напомнил, что в тексте Минских соглашений такого пункта нет.

"В первую очередь нужно понимать отношение участников конфликта к такому предложению. А участниками конфликта в данном случае являются с одной стороны Киев, а с другой стороны — самопровозглашенные республики Донбасса. Пока мы не знаем их отношение", — сказал пресс-секретарь президента России.

Песков добавил, что Минские соглашения самодостаточны и являются основополагающим документом для внутриукраинского урегулирования. Тем самым дав понять, что Москва не собирается (по крайней мере, по состоянию на сегодня) дописывать данный пункт в договоренности, чего, кстати, хотел бы Киев.

Однако буквально неделю назад глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Украина действительно рассматривает введение миротворческой миссии на Донбасс как один из вариантов урегулирования.

"Миротворческая операция для Украины, для текущего правительства является тем, что мы будем отстаивать, но в самом конце. Мы стараемся осуществить искреннюю попытку выполнить то, что мы пообещали - наши предыдущие украинские правительства, и если все терпит неудачу, тогда мы будем вынуждены обратиться к международному сообществу помочь с миротворческой операцией", - сказал Пристайко 18 сентября.

Украинский дипломат отметил: "Мы говорим о том, можем ли мы добавить еще один компонент, который заключается в миротворческой миссии, можем ли мы предложить России еще что-то", - отметил дипломат.

Белорусско-российская интеграция

В ключе того, что Александр Лукашенко предложил введение своих миротворцев, которые бы взяли под контроль украинско-российскую границу, важен другой аспект.

На протяжении всего 2019 года муссируется тема белорусско-российской интеграции. Сейчас правительства обеих стран прорабатывают дорожную карту и вскоре представят ее на обсуждение президентам - Лукашенко и Путину. По некоторым данным, речь идет о создании единого энергетического рынка, внедрении единого Налогового кодекса, унификации таможенной политики и другом.

Предварительно обсуждается, что это не будет говорить об объединении Беларуси и России в классическом понимании этого слова. Однако уже понятно, что если соглашения будут достигнуты, интеграция будет достаточно глубокой. И здесь возникает вопрос - согласится ли Киев на введение миротворцев из Минска, который активизировал создание союзного государства с РФ.

Белорусско-российскую интеграцию Александр Лукашенко также прокомментировал.

"Нет даже такой идеи и мысли объединения двух государств и продления там своих полномочий… И потом, знаете, это как-то слишком мелко, вот так взять и объединить Беларусь и Россию и продлить свои полномочия. Россия огромная, мощная страна, богатая. Если уже встанет вопрос продления власти одного человека... Слушайте, они найдут десяток вариантов… Но я знаю другое: у Президента Путина нет цели любой ценой сохранить себя во власти", - сказал президент Беларуси.

Он добавил: "Отбросьте эти все настороженности, все эти досужие разговоры. Все это наивно. Это не для большой политики. Это можно в средствах массовой информации перемывать-обмывать. Но это не для Путина и тем более не для меня, поскольку речь идет о перспективах, дальнейшем существовании белорусского государства".

"Что такое Лукашенко на фоне существования суверенного независимого белорусского государства, что такое Зеленский, Порошенко, все прежние ваши президенты на фоне сохранения украинской независимости? - задал риторический вопрос глава государства. - Поэтому не настораживайтесь. Никакого опасения здесь нет и быть не может", - сказал Лукашенко как бы предупреждая опасения украинской власти, которые мы описали выше.

Выборы на Донбассе и амнистия

Одно из самых неприятных заявлений для Киева, которые сегодня прозвучали из уст Лукашенко, касается того, что Украина ради мира должна пойти идти на уступки на Донбассе. А именно в отношении амнистии и проведения там выборов - оба эти пункта, напомним, записаны в Минских соглашениях.

"Если украинским властям предлагают или у них есть возможность, если, конечно, украинские власти очень хотят единства Украины и снова воссоединить восточные территории, где идет война… я бы пошел на все. На проведение выборов? Я бы пошел на проведение выборов. Я бы все делал, чтобы выйти на ту границу и взять под контроль Украину. Да, там надо дать гарантии тем людям - хотя, я считаю, это тоже не вопрос - которые там, как они говорят, воюют за свой кусок земли, за свою семью. Чтобы репрессий не было. Я не вижу тут особых проблем", - сказал Лукашенко.

По его мнению, сейчас одного желания достичь мира на Донбассе недостаточно - необходимы действия. "Надо делать все шаги… отбросить все амбиции, надо всем внутри страны, прежде всего, в Украине, объединиться в головах, чтобы это созрело - что надо сохранить единство Украины. Это главное", - заявил Лукашенко.

Он отметил, что задача президента Украины - объединить в этом вопросе украинцев с разными взглядами. "Чем дальше будем просто желать, тем дальше будет уходить мир и самое главное – целостность и единство Украины", - добавил президент Беларуси.

Очевидно, что Лукашенко призывает Зеленского к конкретным действиям - выполнению Минска. И, что значимо, оба пункта, которые им озвучены - об амнистии и выборах - идут вразрез с политикой Банковой.

Опять-таки неделю назад в ходе совместного брифинга со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером глава МИД Украины заявил, что власть Украины не будет выполнять пункт Минских соглашений, который касается предоставления полной амнистии участникам конфликта на Донбассе.

По словам дипломата, в 2015 году в Украине был принят закон, согласно которому полная амнистия не предусматривается. А также, что нынешняя дипломатия также не предусматривает полную амнистию.

Относительно выборов Пристайко в тандеме с Волкером заявили, что "выборов на условиях боевиков" не будет. Иными словами, что Киев не собирается действовать по "формуле Штайнмайера".

"Беларусь не собирается дружить с Западом против России"

Беларусь не собирается дружить с Западом против России, заявил Лукашенко. И это - еще одно досадное для Киева высказывание белорусского президента.

"Это наша позиция. Мы сами будем определять, каковы будут отношения с Россией и Китаем с одной стороны, ЕС и США с другой. Никогда никто не обиделся из американцев, даже высокопоставленных. Наоборот, некоторые упреждали такое мое условие перед переговорами и публично заявляли, что перед Беларусью не ставят вопрос выбора, а хотят использовать во благо мира и спокойствия в Восточной Европе, хотят видеть Беларусь суверенной и независимой", - сказал Лукашенко.

Он отметил, что у Беларуси и Украины с Россией очень разные отношения. И в белорусско-российском сотрудничестве есть сильная взаимосвязь.

Так, Беларусь импортирует из России ряд жизненно необходимых товаров, в первую очередь углеводороды, присутствуют сильные кооперационные связи.

"Я закоренелый советский человек и историк. Очень хорошо знаю историю наших взаимоотношений. Мы всегда были вместе. Как Украина-Беларусь, а еще больше - Россия-Беларусь на уровне семейных, межгосударственных отношений. Куда ни кинь, везде теснейшие связи", - сказал глава белорусского государства.

"Россия не вернет Украине Крым"

Александр Лукашенко, отвечая на вопрос представителей украинских СМИ, вернет ли Россия Украине Крым, заявил, что не считает это возможным в обозримом будущем.

На прямой вопрос он сказал: "Мне кажется, нет. Я верю, что, как говорит президент [России], этот вопрос закрыт сегодня и навсегда. Это говорит и аккуратный спокойный Лавров, и все руководство. Консенсус в российском обществе - нет такого вопроса, где бы россияне так поддерживали власть, как по Крыму".

"Нет такой силы, которая против желания России, может это сделать, - заявил глава государства о вероятности силового или иного возврата Крыма. - Это территория уже России, как они считают или думают о ней. И я не вижу даже в этом направлении каких-то действий. Может быть, когда-то в спокойном ключе, когда изменится политика, может, новое поколение россиян будет у власти - может быть", - сказал Лукашенко.

По его мнению, даже если в России придут к власти люди, которые осуждают присоединение Крыма, они не вернут его Украине. "Поверьте, я знаю, о чем говорю. Не представляю, какие должны быть обстоятельства, чтобы Россия отказалась от Крыма сама", - добавил белорусский президент.

Он обратил внимание, что возникновение ситуаций, подобных присоединению Крыма, было бы невозможным, если бы после распада СССР Беларусь и Украина не отказались от обладания ядерным оружием. Кроме того, обе стороны совершили много ошибок в конфликте за Крым.

"Не хотим сделать яблоком раздора русский язык"

В ходе общения с журналистами Лукашенко напомнил, что белорусский и русский языки в его стране имеют равный статус.

"Я побаиваюсь политизировать и вводить в абсолют этот вопрос. Мы по этому поводу особенно не паримся и не видим большой настороженности… Не хотим сделать яблоком раздора русский язык", - сказал Лукашенко.

Он рассказал, что его подчас критикуют по языковому вопросу: "У нас два государственных языка, равный статус белорусского и русского. Это решение референдума". Равно как и по государственной символике решение белорусы приняли на референдуме. Президент напомнил, что ранее в стране была другая символика, которая использовалась в том числе на президентском автомобиле. "Это был закон, и я его исполнял".

"Что касается тенденции - да, мы больше говорим на русском, нежели на белорусском. Не надо ломать население и заставлять разговаривать на том языке, на котором власть хотела бы, даже если это чем-то обосновано. На это надо время. И идти надо очень аккуратно и спокойно", - подытожил белорусский президент.

Выводы из заявлений Лукашенко по Украине

Александр Лукашенко дал понять, что Владимир Зеленский должен начать выполнять Минские соглашения - даже в том виде, в которому Банковой это не нравится - с выборами на Донбассе и амнистией.

Заявлением о том, что белорусские миротворцы готовы взять под контроль украинско-российскую границу особенно важно. С учетом того, что Кремль никогда не был в восторге от этой идеи, возможно, это намек - если "ЛДНР" в лице России и согласятся на миротворческую миссию, то исключительно на белорусскую.

Несмотря на доброжелательный тон и проявления соучастия, из уст Лукашенко прозвучал нежелательный пассаж о том, что Москва, по его мнению, Крым Украине не вернет. А заявление о том, что в Беларуси русский и белорусский языки имеют равный статус, "мы не паримся" и "не надо ломать население" вовсе звучат будто в пику официальному Киеву.

И финальное - Лукашенко прямо сказал, что не будет дружить с Западом против России. Таким образом, дал понять, что в этом плане украинская власть не найдет союзника в лице Беларуси.