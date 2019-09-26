26 сентября умер бывший президент Франции Жак Ширак. Ему было 86 лет. О смерти 22-го президента Франции сообщает AFP со ссылкой на семью политика.

По словам его зятя Фредерика Салат-Бару, Жак Ширак мирно скончался сегодня утром в кругу своей семьи. В связи с его смертью Национальная ассамблея Франции приостановила свое заседание. Память Ширака почтили минутой молчания. Об этом рассказала депутат Аньес Тилль.

Фото: twitter.com/AFPphoto

Жак Ширак родился 29 ноября 1932 года в семье крупного банкира в Париже. Образование получил в Парижском институте политических наук, после чего проходил военную службу в Алжире.

Вернувшись во Францию, Ширак поступил в Национальную школу управления в Париже и в 1959 году начал политическую карьеру с должности аудитора в Государственной аудиторской палате.

Позднее Жак Ширак работал в аппарате правительства Жоржа Помпиду, был депутатом парламента от департамента Коррез. В 1969 году он получил свою первую влиятельную должность - министра сельского хозяйства. Пять лет спустя Ширак стал премьер-министром и руководителем партии "Союз демократов в поддержку республики", которая позже была преобразована в "Объединение в поддержку республики".

На пост главы правительства Ширак вернулся в 1986 году. При этом с 1977 по 1995 год он оставался мэром Парижа, что не мешало ему дважды участвовать в президентских выборах (в 1981 и 1988 годах).

Президентом Франции Ширак стал в 1995 году. Придя к власти, он сразу же начал масштабные социальные преобразования. В 2002 году Ширак вновь одержал победу на президентских выборах.

За годы правления Ширак проводил внешнюю политику, используя риторику "многополярного мира". Наибольшую популярность ему принесла оппозиция в отношении начатой США в 2003 году войны в Ираке. Что касается внутренней политики, то он сократил президентский срок с семи до пяти лет.

В мае 2007 года Ширак сложил полномочия президента и покинул Елисейский дворец. С того момента он стал по праву и пожизненно членом Конституционного совета Франции.

15 декабря 2011 года экс-президента осудили на 2 года условно за превышение служебных полномочий и растрату.

Ранее "Страна" сообщала о легочной инфекции у Ширака, от которой он долго лечился.

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