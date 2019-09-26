Виктор Шокин, занимавший с февраля 2015 до апреля 2016 года пост генерального прокурора Украины, оспаривает свое увольнение с должности и настаивает на восстановлении на работе. Соответствующее исковое заявление размещено в онлайн-версии Единого государственного реестра судебных решений.

Заявление подала еще 2 сентября представитель интересов бывшего руководителя ГПУ адвокат Елена Сапожникова.

В своем ходатайстве юрист настаивает на пересмотре вердикта Высшего админсуда, вынесенного 20 апреля 2017 года. Тогда суд не нашел оснований для восстановления Шокина на посту генпрокурора.

По обращению Шокина открыто производство, причем ответчиком выступает бывший президент Украины Петр Порошенко. Законность его решения об увольнении Шокина станет предметом разбирательств.

Судебное рассмотрение заявления определено на 3 октября. Уже определен состав коллегии судей, которая будет слушать дело.

Скриншот: supreme.court.gov.ua

Председательствующим - судьей докладчиком назначен Николай Гимон, а в качестве судей - участников коллегии отобраны Игорь Олендер, Раиса Ханова, Николай Гусак и Евгения Усенко.

Летом 2019 года в интервью "Стране" Шокин рассказал, как Джо Байден приказал Порошенко его уволить.

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