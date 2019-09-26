Телеканал "112 Украина" считает решение Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания о лишении канала цифровых лицензий на вещание незаконным, а также грубейшей атакой на свободу слова. Канал продолжает вещание и доступен для своих зрителей на спутнике, в кабельных сетях и в интернете. Об этом сказано на сайте канала.

"Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания принял беспрецедентное решение – лишил телеканал "112 Украина" цифровых лицензий на вещание. Мы, команда телеканала, рассматриваем это как жесткую цензуру, подвергающую большим сомнениям наличие свободы слова в Украине. Телеканал "112 Украина" не впервые оказывается неудобным для власти, мы боремся за наше право быть в эфире с самого начала существования канала, каждая власть пыталась прекратить нашу работу", - говорится в обращении команды канала.

На "112 Украина" считают действия Нацсовета являются незаконными. "У ряда членов Нацсовета с июля 2019 г. закончились полномочия, что де-факто признала Верховная Рада, и принятием любых решений они превышают свои полномочия, а сам Нацсовет не является правомочным. Мы воспринимаем решение Нацсовета как незаконное решение нелегитимного органа власти. Тем не менее, телеканал "112 Украина", сайты 112.ua и 112.international продолжат свою работу. Мы не позволим решению Нацсовета лишить украинцев объективной информации", - сообщает канал.

На сайте приводятся слова гендиректора телеканала Егор Бенкендорфа: "Власть испугалась объективной информации. Но мы не боимся доносить правду до наших зрителей. И мы продолжим это делать сегодня, завтра и всегда. Мы остаемся в эфире, мы остаемся в интернете. Мы дорожим доверием наших зрителей и читателей. Мы продолжаем работать".

"Сегодняшние события в очередной раз показали, что власть боится объективной и честной информации. К сожалению, новоизбранные властьимущие еще не готовы к построению демократического общества в Украине. Мы не согласны с решением нелегитимного Нацсовета и будем информировать об этом факте беззакония международные структуры", - отметил генеральный продюсер "112 Украина" Артем Марчевский.

Смотреть "112 Украина можно со спутника, в кабельных сетях и в YouTube. "Оставайтесь с нами. Оставайтесь с объективной информацией", - подытожила команда канала.

О том, как проходило заседание Нацсовета по лишению канала лицензии читайте здесь.

Напомним, что в СНБО заявили, что СБУ продолжает искать связь с терроризмом телеканалов "112 Украина" и NewsOne.

До этого суд открыл дорогу к лишению лицензии канала 112.