После того, как капитан сборной Никарагуа Хуан Баррера заявил о подтасовках на церемонии FIFA The Best-2019, и что он не отдавал свой голос за нападающего Барселоны Лионеля Месси, в FIFA опровергли это заявление и предъявили соответствующие бумаги.

Об этом передает Sports со ссылкой на ТАСС.

Чиновники FIFA предоставили форму для голосования за подписью игрока и печатью федерации футбола Никарагуа. В тройку Барреры вошли Месси, Садьо Мане из Ливерпуля и Криштиану Роналду из Ювентуса.

Скриншот: fifa.com

Напомним, что форвард сборной Аргентины и Барселоны Лео Месси выиграл награду FIFA The Best-2019, обойдя в голосовании форварда Ювентуса Роналду и защитника Ливерпуля Вирджила ван Дейка.