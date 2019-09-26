В ответ на обвинения в подтасовках FIFA показала капитану сборной Никарагуа его подпись в голосовании за Месси
После того, как капитан сборной Никарагуа Хуан Баррера заявил о подтасовках на церемонии FIFA The Best-2019, и что он не отдавал свой голос за нападающего Барселоны Лионеля Месси, в FIFA опровергли это заявление и предъявили соответствующие бумаги.
Об этом передает Sports со ссылкой на ТАСС.
Чиновники FIFA предоставили форму для голосования за подписью игрока и печатью федерации футбола Никарагуа. В тройку Барреры вошли Месси, Садьо Мане из Ливерпуля и Криштиану Роналду из Ювентуса.
Скриншот: fifa.com
Напомним, что форвард сборной Аргентины и Барселоны Лео Месси выиграл награду FIFA The Best-2019, обойдя в голосовании форварда Ювентуса Роналду и защитника Ливерпуля Вирджила ван Дейка.
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