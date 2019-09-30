Сегодня украинцы отмечают день усыновителя и библиотек, а в мире - день переводчика. На церковном календаре - день великомучениц Веры, Надежды, Любви и их матери Софии. Свои именины отмечают все девушки с именами, указанными в названии праздника, а также Александры, Дмитрии и Ирины.

Какой праздник в Украине

В нашей стране празднуют день усыновителя и приемных родителей. Впервые праздник отметили 30 сентября при президентстве Виктора Ющенко.

Также в Украине отмечают день библиотек. Со времен принятия христианства книжные коллекции размещались при монастырях и церквях. Одну из самых выдающихся библиотек собрал Ярослав Мудрый в 1037 году - это библиотека Софии Киевской. В ней находилось 900 экземпляров, написанных от руки, а самое известное произведение - Рейнское евангелие - сохранилось до наших дней, на нем приносят клятву правители Франции.

Народные и церковные праздники

Православные отмечают День Веры, Надежды, Любви и Софии - их матери. Имена дочерей обозначают главные христианские ценности. Праздник прославляет твердость веры, женскую мудрость и доброе сердце. Рожденные в этот день девушки считались прекрасными домохозяйками, мудрыми женами и любящими матерями.

В праздничный день принято дарить друг другу и детям сладости и приятные подарки-сюрпризы. Наши предки наблюдали за журавлями: если они улетают на юг, то на Покров будет мороз. С этого времени можно было ожидать первых заморозков в воздухе ниже -2 градусов.

Международные праздники

Сегодня в мире отмечают праздник устных и письменных переводов.

События и даты

В 1791 году в Вене поставили оперу "Волшебная флейта", последнее произведение Моцарта.

В 1902 году запатентовали вискозу.

В 1906 году в Париже впервые провели соревнования пилотов на аэростатах.

В 1980 в Израиле ввели шекель.

Известная итальянская актриса Моника Беллуччи сегодня отмечает 55 лет. Звезда "Малены", "007: Спектр" и "Матрица: Перезагрузка" на днях рассталась с молодым возлюбленным Николя Лефевром и коротко состригла свои роскошные длинные волосы.

Также сегодня 44 года исполняется французской актрисе Марион Котийяр, известной публике благодаря роли Эдит Пиаф в фильме "Жизнь в розовом цвете".

Моника Беллуччи с новой стрижкой в белом костюме Фото: Getty Images

Именины

Сегодня День Ангела - у Александры, Веры, Дмитрия, Ивана, Илья, Ирины, Любви, Надежды, Павла и Софии.