В четверг, 26 сентября, Национальный совет по теле- и радиовещанию принял решение в отказе продлить лицензию на цифровое вещание каналу "112-Украина". Решение было принято единогласно всем составом совета.

Отметим, что Нацсовет по вопросам ТВ подготовил только один, безальтернативный проект решения, которым телеканал "112" лишается лицензии.

"Страна" вела онлайн-трансляцию заседания Нацсовета по ТВ.

Сначала член Нацсовета Сергей Костинский зачитал проект решения, отметив, что "телеканал систематически нарушал условия лицензии и получал несколько предупреждений". По его словам, так как нарушения не были исправлены, Нацсовет решил применить самую жесткую санкцию - отказать каналу "112" в продлении лицензии на вещание.

Нацсовет вменял в вину "112" то, что вещатель без разрешения сменил программную концепцию. В ответ представитель канала заявил, что телеканал "112" 35 раз подавал заявку в Нацсовет на смену программной концепции, в 34 случаях им отказали, а на 35 заявку до сих пор не ответили, хотя отведенный законом срок на ответ давно истек. Также телеканал в отведенный законом срок подавал заявку на продление лицензии.

Представитель телеканала "112" отметил, что предупреждения телеканалу были предъявлены Нацсоветом с нарушением законодательства и в не предусмотренные законом сроки

На канале также настаивали на том, что нынешний состав членов Нацсовета нелегитимен и не имеет права принимать такие решения, так как по закону 5-летний срок полномочий троих членов уже истек. Член Нацсовета Ольга Герасимюк возразила, что "это личная трактовка законодательства представителем телеканала "112". Представитель телеканала "112" заявил, что уже заведено уголовное дело по факту нелегитимности нынешнего состава Нацсовета. Ольга Герасимюк заявила, что это можно расценивать как давление на членов Нацсовета.

Нардеп от ОПЗЖ Нестор Шуфрич не исключил, что решение Нацсовета будет признано незаконным и обжаловано в суде. "Санкции, которые применялись к 112 каналу последние шесть лет, были следствием бездействия Нацсовета, которая либо отказывала, либо вообще оставляла без ответа обращения 112 канала по изменению программной концепции. Я думаю, Нацсовет была предвзятым. Это делалось для того, чтобы сегодня иметь основания отказать в продлении лицензии", - сказал Шуфрич. Он считает, что незаконным решение Нацсовета может быть признано потому что у троих членов истек срок полномочий.

Отметим, что атаку на телеканалы "112" и NewsOne ведут с молчаливого согласия новой украинской власти, которую в этом деле поддерживают радикальные группировки, созданные еще в каденцию Петра Порошенко. Суть конфликта - в глубинных политических противоречиях "Платформы" и новой власти. На телеканалы Козака-Медведчука ходят спикеры, которые призывают к выполнению Украиной Минских соглашений и особому статусу Донбасса (последнее, кстати, вполне официально вменялось на заседании Нацсовета каналу Newsone).

Напомним, что в СНБО заявили, что СБУ продолжает искать связь с терроризмом телеканалов "112 Украина" и NewsOne.

Также читайте о том, что НСЖУ ждет реакции Зеленского на решение суда, из-за которого телеканал "112 Украина" могут лишить лицензии.