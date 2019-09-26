В четверг, 26 сентября, белорусский президент Александр Лукашенко провел встречу с гостями-журналистами из Украины. Среди прочего от затронул и крымский вопрос.Об этом сообщает БЕЛТА.

На прямой вопрос журналистки о том, вернет ли Россия аннексированный Крым Украине, Лукашенко ответил: "Мне кажется, нет. Этот вопрос закрыт раз и навсегда".

Как сообщала "Страна", при этом Лукашенко заявил о готовности взять под белорусский контроль участок украино-российской границы. Он согласился ввести туда миротворцев, пограничников или войска. Лукашенко сообщил, что Минск продолжит делать все возможное для урегулирования конфликта.

Ранее он предположил, что для решения конфликта на Донбассе необходимо участие США.