Компания "Киевский БКК", с которой уже продолжительное время судится Roshen за права на выпуск "Киевского торта", презентовала новинку - торт "Мальдивы".

Название нового десерта напоминает тонкий троллинг в адрес владельца корпорации-конкурента, которая принадлежит Петру Порошенко. Семья экс-президента Украины в январе 2018 года ездила отдыхать на Мальдивы за полмиллиона долларов, что вызвало очень большой скандал.

В киоске "Киевхлеба", материнской компании БКК, журналисту "Страны" рассказали, что в продажу новый торт поступил всего 6 дней назад, но у него уже есть постоянные покупатели. Состоит он из белого молочного бисквита и воздушного безе с кокосовой стружкой, а также крема с добавлением кокосового молока и миндальных хлопьев. Покрыт новый десерт нежным суфле и белой глазурью, украшен - кокосовой стружкой и шоколадно-кокосовыми шариками.

Цена пока что на новинку акционная - 165 гривен вместо обычных 234. Вес - 850 граммов.

Фото: "Страна"

Вероятно, новый торт от "Киевского БКК" - это ответ на "Африкану" от Roshen. Торт с таким экзотическим названием презентовали еще в конце мая. Он, как и десерт от "Киевского БКК", сделан на основе бисквитных коржей, правда, с добавлением какао, начинка у него - со вкусом пломбира. Вес - ровно килограмм, цена - 159 гривен.

Фото: Facebook/ ROSHEN

Напомним, уже около двух лет между компаниями Roshen и "Киевский БКК" продолжается противостояние. Корпорация Roshen через суд пыталась отнять у конкурентов право использовать название "Киевский торт", а также элементы его упаковки в виде листьев каштанов и красной ленты с золотыми надписями. Также иски касались права на торт "Сказочный ключик". В конце мая 2019-го сообщалось, что стороны дошли до Верховного суда.

Также мы писали, что в сентябре в Киеве открыли первую кофейню кондитерской корпорации Roshen, которая принадлежит Петру Порошенко. Она называется Nice On Cafe и находится в фирменном магазине Roshen (на Проспекте науки).