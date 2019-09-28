Курт Волкер, специальный посланник Госдепартамента по Украине покинул свой пост в пятницу 27 сентября.

Об этом сообщает The New York Times.

По данным издания, Волкер заявил госсекретарю Майку Помпео, что уходит в отставку.

Его увольнение произошло через несколько дней после встречи президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским и публикации стенограммы их скандального разговора в июле из-за которого демократы грозят Трампу импичментом.

В пятницу Палата представителей Конгресса США объявило, что намерена допросить Волкера по данному вопросу на следующей неделе.

Отметим, что "Страна" писала о том, что Волкер покинет свой пост еще в начале мая, после поражения на выборах президента Украины Петра Порошенко.

Считалось, что Волкер является близким человеком к Порошенко и лоббировал его интересы в Вашингтоне, буду связанными с лоббистской компанией BGR Group, которой платили люди экс-президента. В частности, Волкер пошел на беспрецедентный шаг и перед вторым туром выборов порекомендовал украинцам голосовать за Порошенко.

Кроме того, Волкер был последовательным противником реализации политической части Минских соглашений в той логистике, которая была в них прописана изначально и затем изложена в формуле Штайнмайера (выборы на неподконтрольных территориях и предоставление им особого статуса еще до перехода к Украине контроля над границей).

В частности, именно после визита Волкера в Киев в начале сентября министр иностранных дел Украины Пристайко резко изменил на негативное свое отношение к выборам на Донбассе, а затем украинская делегация в Минске отказалась согласовывать формулу Штайнмайера, что заблокировало встречу Нормандской четверки на высшем уровне.

В тоже время президент Трамп неоднократно призывал украинские власти договариваться с Россией. Последний раз он это озвучил на брифинге перед встречей с Зеленским в Нью-Йорке.

Пока непонятно приведет ли отставка "ястреба" Волкера к переменам в отношении США к реализации политической части Минских соглашений и разблокирует ли это процесс согласования формулы Штайнмайера.

Также пока нет информации кто займет пост Волкера и сохранится ли он вообще.