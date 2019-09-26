В Украине начнут вести рейтинг продюсеров и режиссеров. Те из них, кто не выполняет конкурсных обещаний (питчинга), не смогут получать госфинансирование. Об этом заявил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский.

"Нам необходимо оценить, как вообще были израсходованы средства, которые только из Госкино составляют 1 млрд 600 млн грн. Ми действительно много чего сделали, это нельзя отбрасывать, но нужно посмотреть, что и как происходило", - сказал Бородянский на пресс-завтраке в четверг, 26 сентября в Киеве. Его цитирует Интерфакс-Украина.

Министр отметил, что есть множество фильмов, которые были профинансированы государством, но которые так и не были показаны в кинотеатрах. "У нас будет рейтингование продюсеров и режиссеров. Мы введем такой критерий как успешность. Одна из успешностей - это зрительская аудитория, сколько людей посмотрело то или иное кино, а также и успешность в смысле, как кино представляло Украину за границей, сколько получено призов и как это происходило", - отметил Бородянский.

По его словам, те продюсеры, которые не выполняют своих обещаний, данных на питчинге, не смогут получать государственное финансирование. Министр добавил, что когда речь идет серьезном кино, которое требует значительных средств от государства, то создатель фильма должен доказать, что он уже что-то делал и у него есть кинобиография.

Бородянский подчеркнул, что данная модель пока разрабатывается совместно с Верховной Радой и Государственным агентством по вопросам кино. По его словам, данная система может заработать со следующего года, начиная с нового питчинга. Среди прочего, Бородянский отметил, что на данный момент еще нет кандидатуры на главу Госкино.

Как сообщала "Страна", в Украине снизилось число любителей комедий. Теперь зрители начали отдавать предпочтение фантастике и документалкам. Выяснилось, что младшие по сравнению со старшими больше любят комедии, боевики, фантастику, фильмы ужасов и триллеры. С возрастом интерес к этим жанрам уменьшается.

Напомним, что в парламенте Украины поддержали два законопроекта о господдержке кинематографа.