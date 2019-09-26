Экс-глава Национальной полиции Сергей Князев стал советником министра внутренних дел Арсена Авакова и вошел в коллегию министерства. Об этом сообщает сайт МВД.

"Я хочу поблагодарить Сергея Князева за годы работы в полиции вообще и за годы работы в должности главы Национальной полиции. Мы все помним, что вы сделали для государства на Донбассе, в непростые времена в Закарпатье, в Ровенской области. Последние социологические исследования показали, что уровень доверия к полиции составляет 51% - это заслуга Сергея Князева лично в том числе", - заявил глав МВД Арсен Аваков.

Аваков заверил, что решение об отставке Князева - это "плановый шаг, которые не обусловлен негативными факторами и грязной информационной кампанией против офицера полиции".

Он также сообщил, что по представлению главы Национальной полиции от 9 сентября 2019 года, полковник полиции Вадим Троян, который ранее занимал должность заместителя министра внутренних дел, назначен заместителем председателя Нацполиции.

Напомним, что Князев подал в отставку после того, как появилась информация, что его бывшую жену Викторию Князеву остановили на польской границе с крупной суммой денег. Помимо Князевой были задержаны граждане Украины Вадим Каган и Андрей Посметюк, а также гражданин Хорватии Боян Малик. Польские СМИ сообщали о 500 тысячах евро.

Сергей Князев заявил, что деньги принадлежат не Виктории, а ее работодателю, который ехал вместе с ней.

Детально эту историю мы разбирали в материале Сотни тысяч кэша и белый "Мерседес". Что произошло с бывшей женой главы Нацполиции на польской границе.