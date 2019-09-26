Утром в четверг, 26 сентября, в Донецкой области произошло страшное ДТП, в результате которого погибли двое взрослых и 6-летний ребенок. Об этом сообщает Отдел коммуникаций ГУ НП в Донецкой области.

Трагедия разыгралась около 06:30, недалеко от Славянска, на дороге Киев-Харьков-Должанский, где лоб в лоб столкнулись машины Hyundai и Toyota. По данным правоохранителей, водитель Hyundai не справился с управлением и вылетел на встречку, где и врезался в Toyota.

Водитель автомобиля, который спровоцировал аварию, а также его пассажиры - его 31-летняя жена и их 6-летняя дочь - погибли на месте. Семья жила в Славянске. Две женщины-пассажирки автомобиля Toyota госпитализированы с телесными повреждениями. Водитель Toyota не пострадал.

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).

Фото: dn.npu.gov.ua

Напомним, Кабмин создал спецгруппу, которая займется расследованиями ДТП с многочисленными жертвами.

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