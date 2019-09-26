Капитан сборной Никарагуа Хуан Баррера заявил, что не принимал участия в голосовании по определению лучшего игрока мира по версии ФИФА и не отдавал свой голос за нападающего Барселоны Лионеля Месси.

В своем Twitter-микроблоге Баррера написал: "Не голосовал за награду The Best-2019. Информация о моем голосе - ложная".

Фото: twitter.com/juanbarreranica

В комментарии для libertaddigital.com Баррера дополнительно разъяснил ситуацию: "Я не голосовал за Месси. Я был очень удивлен, увидев себя в списке капитанов сборных, которые выбрали Месси, учитывая то, что в этом году я не голосовал. ФИФА утверждает, что направила мне ссылку для голосования на электронную почту, но я ее не получал и проголосовать не мог. Как я появился в списке капитанов, которые проголосовали за Месси, если я не мог проголосовать?".

В официальных итогах голосования, опубликованных ФИФА, указано, что Баррера поставил на первое место Месси, на второе - форварда "Ливерпуля" Садио Мане, а на третье - нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду. В итоге Месси и победил.

Фото: libertaddigital.com

Как сообщала "Страна", представители Украины Андрей Пятов, Андрей Шевченко и главред "Футбола" Артем Франков голосовали за Ван Дейка и Салаха.

Напомним видео Месси показал свой свадебный танец с Антонеллой Рокуццо.