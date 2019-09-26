Украинский лоукостер SkyUp с 17 октября запускает бюджетные авиарейсы из Харькова во Львов. Об этом сообщили на официальной странице харьковского аэропорта в Facebook.

Самолеты во Львов будут курсировать дважды в неделю - по четвергам и воскресеньям. В воздухе пассажирам предстоит провести чуть менее двух часов. Стоимость перелета в одну сторону без багажа будет составлять от 848 гривен (однако на ближайшие рейсы цены выше).

"Только здесь готовят вкуснейшие яблоки в карамели, настоящую вишневую наливку и согревающие настойки. Средневековые улочки из брусчатки, музыка из местных ресторанчиков, ароматы свежемолотого кофе и глинтвейна - тут повсюду кипит жизнь. Именно Львов уже много лет считается лучшим вариантом для зимнего отдыха в Украине. Вдохновляйтесь вместе с нами его очарованием", - обращаются к жителям и гостям города в Международном аэропорту "Харьков".

Фото: facebook.com

Напомним, что SkyUp запустил рейс Киев-Львов.

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