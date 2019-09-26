Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман заявил, что он ответственен за убийство журналиста Джамаля Хашогги в октябре прошлого года. Об этом сообщает Public Broadcasting Service.

"Я несу всю ответственность, потому что это произошло во время моего правления", - заявил Мохаммед бен Салман.

Впрочем, по его словам, некие неназванные чиновники действовали без его ведома в отношении журналиста.

Напомним, что обозреватель газеты "Вашингтон пост" Хашогги был убит 2 октября на территории генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Прокуратура Турции считает, что Хашогги убили, а его тело расчленили и уничтожили. Турецкие СМИ писали, что убить журналиста приказал советник бен Салмана Ассири, а исполнением занимался атташе саудовского генконсульства в Стамбуле Альмузаини.

28 ноября министр обороны США Джеймс Мэттис и госсекретарь Майк Помпео на закрытых слушаниях в Конгрессе США заявили об отсутствии прямых доказательств причастности наследного принца Саудовской Аравии к убийству Хашогги. Однако позднее ряд американских сенаторов после закрытой встречи с директором ЦРУ Джиной Хаспел выразил уверенность, что наследный принц Саудовской Аравии имел отношение к убийству журналиста.

Также мы писали, что для пятерых из 11 фигурантов убийства журналиста Хашогги потребовали смертной казни.