Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что начало президентского срока Владимира Зеленского дает надежду на решение проблемных вопросов в отношениях между двумя государствами. Об этом Лукашенко сказал в четверг в Минске во время общения с украинскими СМИ, пишет Европейская правда.

"И с Украиной у нас есть проблемы. Слава Богу, за этот короткий период пребывания у власти украинского президента мы как-то движемся, обсуждаем. Даже те негативные моменты, которые могли наступить, они не наступили благодаря одному телефонному разговору двух президентов. Это обнадеживает", - сказал Лукашенко.

Он сказал, что надеется на решение определенных проблем, чего не удалось сделать при президентстве Порошенко. "То, что я годами не мог, договорившись с предыдущим президентом, решить, я надеюсь, что мы сможем решать эти проблемы. Вопросов достаточно", - сказал он.

Лукашенко заявил, что Украина и Беларусь будут строить независимые отношения. "Еще раз подчеркну. Наши отношения, Беларуси и Украины, зависят только от нас. Да, мы будем оглядываться, и на Россию, и на Междуморье, и на американцев. Такая политика. Но это не значит, что мы будем зависимы", - сказал белорусский президент.

Напомним, что Лукашенко пригласил Зеленского приезжать в Беларусь в любое время, а Зе приглашение приня.

Также мы писали о том, что Лукашенко объявил, что Беларусь "наглухо" закрыла границу с Украиной.