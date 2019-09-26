Согласно вступившим в силу изменениям в закон о прокуратуре Украины, автоматически уволены два заместителя генпрокурора, назначенные еще во время прокурорской каденции Юрия Луценко. Это Юрий Столярчук и Сергей Кизь. Их профайлы уже удалены пресс-службой со страницы ведомства. Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Они уволены в соответствии со ст. 21. п.4. законопроекта о реформе прокуратуры, ранее принятым в парламенте и вступившем в силу после подписи президента Украины Владимира Зеленского, и в которой говорится:

Установить, что со дня вступления в силу этим Законом:

4) лица, которые на день вступления в силу данного закона занимают административные должности первого заместителя Генерального прокурора, заместителя Генерального прокурора, заместителя Генерального прокурора и главного военного прокурора, считаются уволенными с указанных административных должностей. Действие этого пункта не распространяется на заместителя Генерального прокурора и руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, а также на первого заместителя и заместителей Генерального прокурора, назначенных на должность после 30 августа 2019 года (т.е. в каденцию Руслана Рябошапки);

Напомним, что в предыдущей редакции законопроекта о реформе прокуратуры предполагалось фактически выкинуть студентов Академии прокуратуры на улицу, однако впоследствии, после протестов слушателей, данная статья была из финальной версии законопроекта №1032 убрана.

Также в Генпрокуратуру было возвращено единоначалие. Мы разбирались, что это изменит.