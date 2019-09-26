В среду, 25 сентября, президент Украины Владимир Зеленский встретился в Нью-Йорке с представителями еврейских организаций США. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Зеленский заявил, что Украина должна, по его мнению, стать "мировым брендом всего инновационного". Для этого президент планирует привлечь опыт США и Израиля. Владимир Зеленский призвал представителей еврейских организаций способствовать привлечению в Украину американских и израильских инвесторов.

В свою очередь еврейская община отметила значительный прогресс Украины в борьбе с преступлениями, совершенными на почве ксенофобии, антисемитизма и ненависти.

"Раскрутка темы антисемитизма в Украине - это провокация. Мы настроены не допустить преступлений, совершенных на почве антисемитизма, ксенофобии и нетерпимости", - сказал Зеленский.

Представители еврейских организаций выразили заинтересованность в проведении реформ в Украине, направленных на экономический рост и борьбу с коррупцией. Президент поблагодарил еврейскую общину за укрепление стратегических отношений Украины и США, а также за поддержку территориальной целостности и суверенитета страны.

Напомним, "Страна" писала о том, как прошла первая встреча Зеленского и Трампа в США.

Также мы сообщали, что Владимил Зеленский выступил на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.