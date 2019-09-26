В норвежском порту Тромсе траулер Мурманского тралового флота "Бухта Наездник" опрокинулся и затонул после 22-часового пожара. Об этом сообщает ТАСС. Пожар вспыхнул во время ремонта корабля, как и в Херсоне.

Над водой виднеется лишь правый борт судна, заметно задымление. Вблизи продолжает работать катер с водяной пушкой. "Судно лежит на дне. Задымление стало менее интенсивным, но существует угроза загрязнения моря дизельным топливом. Управление портовой службы и береговая охрана работают на месте из-за возможной угрозы взрыва", - заявил представитель полиции Уле Сэверуд.

Первые сообщения о задымлении на траулере поступили около 11:00 по местному времени (12:00 по Киеву) во вторник. Как сообщил судовладелец, в норвежский порт траулер зашел для смены экипажа и планового ремонта, во время которого и произошло возгорание. По версии норвежских пожарных, во время сварочных работ загорелись рыболовные сети. На борту горели гидравлическое масло и пластик.

Ранее власти опасались возможного взрыва - на борту траулера находилось 200 тыс. литров дизельного топлива и цистерна с аммиаком. В ночь со среды на четверг, 26 сентября, пожарные установили вокруг траулера зону безопасности и эвакуировали более 90 человек в радиусе 300 м от причала. Местные власти ограничили движение транспорта в городе из-за задымления и угрозы взрыва.

По данным генконсульства РФ в Киркенесе, никто из российских моряков не пострадал. Все 29 членов экипажа эвакуированы. Лишь двое из них остались под наблюдением в Университетском госпитале, сообщили в медучреждении.

Как сообщала "Страна", в порту Киева внимательные полицейские задержали водителя катера. Он был пьян и врезался в мост.

Также мы сообщали, что власти Китая запретили военному кораблю США зайти в порт Циндао во время майдана в Гонконге.