В четверг, 26 сентября, в 09:00, во Львове строительный кран упал на супермаркет. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Львовской области. ЧП произошло на проспекте Красной калины.

Конструкция крана была задействована при строительстве жилого дома. В результате инцидента пострадала женщина. "Пострадавшая это водитель крана. Ее зажало в кабине. На месте работают спасатели. Женщина жива", - сообщили в Сиховской районной администрации.

Фото: facebook.com/Головне управління ДСНС України у Львівській області

Как сообщала "Страна", во Львове умер 20-летний курсант военной академии. Он был жестоко избит в ночном клубе "Вилма".

Напомним, что "Укрзализныця" назначила четыре дополнительных поезда ко Дню защитника Украины и празднику Покрова Пресвятой Богородицы. Они пойдут в Киев, Одессу и Львов.