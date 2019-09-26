Экс-президента Украины Виктора Януковича вызывают на заседание Апелляционного суда в Киеве 30 сентября. Об этом со ссылкой на судебную повестку, опубликованную в "Урядовом курьере", сообщает 112 Украина.

"Киевский апелляционный суд вызывает вас как обвиняемого на 11:00 30 сентября 2019 года", - сказано в повестке.

В суде продолжится рассмотрение апелляционных жалоб защиты экс-президента на вынесенный ему приговор.

Скриншот: 112.ua

Напомним, 24 января 2019 года Оболонский районный суд Киева заочно приговорил бывшего президента Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы за госизмену и пособничество в ведении агрессивной войны. В то же время Януковича признали невиновным по обвинению в нарушении территориальной целостности Украины.

А 13 июня Киевский апелляционный суд начал рассмотрение апелляции на приговор экс-президенту Виктору Януковичу. Всего в суд поступило 6 апелляционных жалоб.