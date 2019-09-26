Белый дом после обнародования расшифровки телефонного разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, похоже, случайно отправил в Офис демократов свои тезисы по этой теме. Об этом сообщает The Guardian.

Тезисы побуждали политических союзников президента утверждать, что в документе (относительно разговора - Ред.) "не было прямой информации о quid pro quo (услуга за услугу - Ред.), - советовали авторы документа. - Этот случай просто показывает еще один пример того, как "Deep State" (тайная власть - Ред.), СМИ и демократы в конгрессе наносят ущерб нашей национальной безопасности утечкой конфиденциальной информации".

После осознания ошибки Белый дом отправил еще одно электронное письмо в Офис демократов, на этот раз пытаясь "отозвать" исходное сообщение. Однако было уже слишком поздно, и вскоре после того, как была допущена ошибка, скриншоты тезисов быстро распространились в социальных сетях.

Фото: Twitter

Напомним, ранее в американских СМИ появилась информация о том, что Трамп мог нарушить правила нацбезопасности во время разговора с Зеленским, попробовав давить на украинскую власть по расследованию дела сына своего конкурента Джо Байдена. 25 сентября Белый дом обнародовал расшифровку разговора Трампа и Зеленского.

Зеленский на встрече с Трампом накануне заявил, что на него не было давления по расследованию деятельности сына американского политика Джо Байдена.

При этом большинство в Палате представителей Конгресса поддерживает процедуру импичмента Трампа.