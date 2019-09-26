Бывший вице-президент США Джо Байден отреагировал на публикацию стенограммы телефонного разговора президентов США и Украины, во время которого Дональд Трамп призывал Владимира Зеленского заняться расследованием дела Хантера Байдена.

"Наш президент поставил личную политику выше своей священной клятвы. Белый дом должен выполнить свою работу и привлечь Дональда Трампа к ответственности за злоупотребление властью. Я постараюсь сделать все возможное, чтобы выдвинуть свою кандидатуру на пост президента, что будет означать реальную помощь для тех, кто в нашей стране нуждается в ней больше всего", - написал Джо Байден в Twitter.

Скриншот: Twitter/ Joe Biden

Напомним, ряд американских СМИ ранее сообщил, что Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына Джо Байдена, а также, что президент США "около восьми раз призывал его работать" с адвокатом Рудольфом Джулиани по вопросу расследования против Хантера Байдена. Это привело к разговорам об импичменте Трампу.

После этого была опубликована полная стенограмма разговора Зеленского и Трампа, из-за которого начался скандал.