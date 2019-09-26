Сегодня Нацсовет по вопросам ТВ может лишить лицензий телеканал 112. Это стало возможно после череды судебных решений.

История начиналась с того, что в 2018 году регулятор просто не продлил телеканалу цифровую лицензию в установленный законом срок. Но в октябре Окружной админсуд Киева запретил Нацсовету отказывать каналу в продлении лицензий. В декабре это решение подтвердила апелляция.

Однако уже в сентябре - при новом президенте и правительстве - Шестой апелляционный админсуд постановил, что Нацсовет таки может отозвать лицензии у "112". И сегодня регулятор соберется, чтобы это сделать. Как заявил один из членов Совета Сергей Костинский - "закрыть гештальт".

Отметим, что в этом же месяце Нацсовет обратился в суд для отзыва лицензии у телеканала Newsone. Оба ресурса принадлежат нардепу от "Оппозиционной платформы" Тарасу Козаку и входят в орбиту его однопартийца Виктора Медведчука.

Атаку на телеканалы ведут с молчаливого согласия новой украинской власти, которую в этом деле поддерживают радикальные группировки, созданные еще в каденцию Петра Порошенко.

Суть конфликта - в глубинных политических противоречиях "Платформы" и новой власти. На телеканалы Козака-Медведчука ходят спикеры, которые призывают к выполнению Украиной Минских соглашений и особому статусу Донбасса (последнее, кстати, вполне официально вменялось на заседании Нацсовета каналу Newsone).

В "Слуге народа" же дают понять, что собираются сохранить по Донбассу плюс-минус повестку Порошенко.

"Страна" ведет репортаж с заседания Нацсовета по 112 каналу.

Прямой эфир Нацсовета

12:03 Ульяна Фещук говорит, что к уменьшению количества сотрудников 112 отзыв лицензии не приведет. Тоже лукавство - снижение региональной аудитории канала приведет к снижению доходов и в теории - сокращению персонала.

12:00 Представитель "112" говорит, что возвращать эфир региональным каналам "на костях" 112 канала - это не выход. Лучше выделить им дополнительные частоты, а не закрывать телеканал.

11:56 На заседании - глава комитета Рады по свободе слова Нестор Шуфрич.

11:54 Проект решения: отказать компании "Новый формат ТВ" в продлении лицензии.

11:51 "Несмотря на санкции и предупреждения, компания "Новый формат ТВ" продолжает нарушать, самовольно изменив свою программную концепцию", - Костинский. Говорит, что все санкции против 112 действуют и никем не отменялись.

11:42 Начинают рассматривать проект решения. Его будет зачитывать Костинский.

11:31 Начали выступать представители региональных телекомпаний, которые остались без цифровой лицензии якобы из-за "112".

11:29 Представитель канала говорит, что Нацсовет намеренно не менял программные концепции региональных компаний, связанных со 112. Теперь, говорит он, были искусственно созданы условия для лишения лицензий.

11:27 Дело в том, что телеканал 112 вещает по Украине через ряд компаний. И когда Нацсовет говорит, что лишая их лицензий, не трогает сам канал - это лукавство.

11:21 Взял слово представитель 112. Он говорит, что речь не о формальностях, а о свободе слова. Говорит, что еще с 2013 года канал пытался сменить программную концепцию региональных филиалов, но "тогда все члены Нацсоветы были на Майдане, и он просто не работал".

11:20 На заседание пришли представители компаний, афиллированных со 112.

11:17 Костинский заявляет, что компании-каналы, которые ретранслировали "112-Украина", выиграли конкурсы во многих областях, обойдя региональные телеканалы, и теперь местное население осталось без региональной журналистики.

11:16 "Мы не ограничиваем канал. Мы рассматриваем вопросы о сроке действия лицензий", - говорит Фещук.

11:13 Член Нацсовета Ульяна Фещук взяла слово. Говорит, что сегодня будет рассматриваться дело пяти региональных компаний, связанных со 112 каналом. Они ретранслировали у себя эфир 112-го, что является нарушением программной концепции, говорит Фещук.

Сам же 112 канал будет действовать в спутнике и по IPTV.