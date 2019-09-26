Здание 112 канала после попадания гранатомета
Здание 112 канала после попадания гранатомета

Сегодня Нацсовет по вопросам ТВ может лишить лицензий телеканал 112. Это стало возможно после череды судебных решений. 

История начиналась с того, что в 2018 году регулятор просто не продлил телеканалу цифровую лицензию в установленный законом срок. Но в октябре Окружной админсуд Киева запретил Нацсовету отказывать каналу в продлении лицензий. В декабре это решение подтвердила апелляция. 

Однако уже в сентябре - при новом президенте и правительстве - Шестой апелляционный админсуд постановил, что Нацсовет таки может отозвать лицензии у "112". И сегодня регулятор соберется, чтобы это сделать. Как заявил один из членов Совета Сергей Костинский - "закрыть гештальт". 

Отметим, что в этом же месяце Нацсовет обратился в суд для отзыва лицензии у телеканала Newsone. Оба ресурса принадлежат нардепу от "Оппозиционной платформы" Тарасу Козаку и входят в орбиту его однопартийца Виктора Медведчука. 

Атаку на телеканалы ведут с молчаливого согласия новой украинской власти, которую в этом деле поддерживают радикальные группировки, созданные еще в каденцию Петра Порошенко. 

Суть конфликта - в глубинных политических противоречиях "Платформы" и новой власти. На телеканалы Козака-Медведчука ходят спикеры, которые призывают к выполнению Украиной Минских соглашений и особому статусу Донбасса (последнее, кстати, вполне официально вменялось на заседании Нацсовета каналу Newsone).

В "Слуге народа" же дают понять, что собираются сохранить по Донбассу плюс-минус повестку Порошенко. 

"Страна" ведет репортаж с заседания Нацсовета по 112 каналу. 

Прямой эфир Нацсовета

12:03  Ульяна Фещук говорит, что к уменьшению количества сотрудников 112 отзыв лицензии не приведет. Тоже лукавство - снижение региональной аудитории канала приведет к снижению доходов и в теории - сокращению персонала. 

12:00  Представитель "112" говорит, что возвращать эфир региональным каналам "на костях" 112 канала - это не выход. Лучше выделить им дополнительные частоты, а не закрывать телеканал. 

11:56  На заседании - глава комитета Рады по свободе слова Нестор Шуфрич. 

11:54  Проект решения: отказать компании "Новый формат ТВ" в продлении лицензии. 

11:51  "Несмотря на санкции и предупреждения, компания "Новый формат ТВ" продолжает нарушать, самовольно изменив свою программную концепцию", - Костинский. Говорит, что все санкции против 112 действуют и никем не отменялись. 

11:42  Начинают рассматривать проект решения. Его будет зачитывать Костинский. 

11:31  Начали выступать представители региональных телекомпаний, которые остались без цифровой лицензии якобы из-за "112". 

11:29  Представитель канала говорит, что Нацсовет намеренно не менял программные концепции региональных компаний, связанных со 112. Теперь, говорит он, были искусственно созданы условия для лишения лицензий. 

11:27  Дело в том, что телеканал 112 вещает по Украине через ряд компаний. И когда Нацсовет говорит, что лишая их лицензий, не трогает сам канал - это лукавство.

11:21  Взял слово представитель 112. Он говорит, что речь не о формальностях, а о свободе слова. Говорит, что еще с 2013 года канал пытался сменить программную концепцию региональных филиалов, но "тогда все члены Нацсоветы были на Майдане, и он просто не работал". 

11:20  На заседание пришли представители компаний, афиллированных со 112. 

11:17  Костинский заявляет, что компании-каналы, которые ретранслировали "112-Украина", выиграли конкурсы во многих областях, обойдя региональные телеканалы, и теперь местное население осталось без региональной журналистики. 

11:16  "Мы не ограничиваем канал. Мы рассматриваем вопросы о сроке действия лицензий", - говорит Фещук. 

11:13  Член Нацсовета Ульяна Фещук взяла слово. Говорит, что сегодня будет рассматриваться дело пяти региональных компаний, связанных со 112 каналом. Они ретранслировали у себя эфир 112-го, что является нарушением программной концепции, говорит Фещук. 

Сам же 112 канал будет действовать в спутнике и по IPTV. 

Подписывайся на Страну в Twitter. Узнавай первым самые важные и интересные новости!