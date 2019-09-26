В Каховке Херсонской области правоохранители задержали мужчину, который взял заложницу и угрожал применить оружие. Об этом сообщает пресс-служба полиции Херсонской области.

Мужчину подозревают в совершении военного преступления. Во время задержания злоумышленник угрожал правоохранителям, что применит оружие. "По приказу начальника полиции области на территории города была введена в действие полицейская операция "Гром". На место происшествия срочно выехали руководство полиции области, районного отдела и бойцы КОРД и других спецподразделений", - рассказали в полиции.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье "Угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа".

Фото: facebook.com

При этом издание Каховская Заря в Facebook сообщило, что вооруженный мужчина забаррикадировался в одном из жилых домов и взял в заложники женщину.

"В центре города, возле военкомата, неизвестный вооруженный человек забаррикадировался в одном из жилых зданий. По словам очевидцев была слышна стрельба", - говорится в сообщении.

По словам соседей, он часто злоупотреблял алкоголем. Участником боевых действий в зоне АТО или ООС он не был. Но, как заявил глав ООО "Участники АТО" Скиф" террорист около года назад подписал контракт с ВСУ, и скорее всего, дезертировал из части.

Фото: facebook.com

Напомним, что в Херсоне сообщили о подозрении в хулиганстве депутату облсовета Рыщуку.

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