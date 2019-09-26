Открылась регистрация для желающих поучаствовать в парламентских слушаниях на тему "Безопасность деятельности журналистов в Украине: состояние, проблемы и пути их решения". Об этом сообщает НСЖУ.

Национальный союз журналистов Украины по согласованию с Комитетом Рады по вопросам свободы слова приглашает представителей СМИ со всей Украины. Единственным условием является обязательная предварительная регистрация.

Зарегистрироваться можно заполнив анкету или обратившись в секретариат Комитета до 28 октября. Парламентские слушания начнутся состоятся в 12:00 6 ноября по адресу: г. Киев, ул. Грушевского, 5 (зал заседаний Верховной Рады Украины).

Напомним, решение провести парламентские слушания на эту тему приняли 335 народных депутатов во время заседания Верховной Рады 18 сентября.

Также мы писали, что Международная Федерация Журналистов приветствует назначение в Украине парламентских слушаний относительно безопасности журналистов.