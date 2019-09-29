Какой сегодня праздник

Сегодня, 29 сентября, свой праздник отмечают машиностроители. В мире - день сердца и глухих людей, а также день таблицы умножения и день осеннего одиночества. Именины - у Алексея, Виктора, Григория, Людмилы, Сергея.

Праздники в Украине

Сегодня в Умани Черкасской области начинается празднование Рош ха-Шана. Это будет юбилейный 5780 год. Празднование продлится до 1 октября. Иудеи традиционно приезжают помолиться на могилу цадика Нахмана. Они верят, что Бог определяет в этот день судьбы людей и наделяет их счастьем.

Народные праздники

На народном календаре Евфимия Прехвальная, которая почитается как берегиня дома. На стол готовили блюда из дичи. По погоде угадывали, какой будет зима: если на Ефимию день был сухой и теплый, то холода были поздними.

Международные праздники

Всемирный день сердца впервые организовали в 1999 году. Его цель - информировать население о профилактике сердечно-сосудистых болезней. Чтобы предупредить смерть от инфаркта нужно контролировать вес, заботиться о правильном питании, быть физически активным и не курить.

Еще один международный праздник - день глухих, который учредили в 1951 году. Всю следующую неделю проводят акции и мероприятия, посвященные проблемам, с которыми глухие люди вынуждены сталкиваться ежедневно.

29 сентября в мире отмечают День машиностроителя, инженера автомобилестроения и конструкторов различных станков и оборудования - от ядерных реакторов и космических кораблей до подводных лодок, пылесосов и стиральных машин.

Сегодня также отмечают Всемирный день таблицы умножения и день рек.

События и даты

Свои дни рождения отмечают такие украинские города: Хмельницкому - 588 лет, а Мелитополю - 235 лет.

В 1897 году - неофициальный день рождения танго. Танец станцевали в Буэнос-Айресе на сцене театра "Олимпо" во время премьеры спектакля "Креольский суд".

В 1926 году Киево-Печерскую Лавру провозгласили музеем.

В 1938 году украинского писателя и бандуриста Гната Хоткевича приговорили к казни.

В 1941 году в Бабьем Яру начались массовые убийства евреев, цыган, советских военнопленных и мирных жителей Киева. За несколько дней фашисты истребили около 60 000 человек.

В 1950 году в США испытали первый телефонный автоответчик.

В 1988 году Нобелевскую премию мира присудили миротворческим силам ООН.

Сегодня свои дни рождения отмечают украинский футболист и тренер Андрей Шевченко - ему исполняется 43 года, а полузащитнику "Шахтера" Евгению Коноплянке - 30 лет.

Именины

День ангела - у Алексея, Виктора, Григория, Иосиф, Людмила, Сергей.