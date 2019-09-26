Вечером в среду, 25 сентября, в российском Барнауле совершил жесткую посадку самолет "Boeing 767-300" авиакомпании Azur Air, прилетевший из Камрани (Вьетнам). В результате пострадали 56 человек. Об этом сообщает "Интерфакс".

При приземлении лайнера правая стойка шасси загорелась и разрушилась. Однако угрозы дальнейшего возгорания в момент эвакуации пассажиров уже не было.

Лайнер после жесткой посадки, фото: Следственный комитет РФ

На борту самолета в момент происшествия было 344 человека, включая 10 членов экипажа. После жесткой посадки к медикам обратились 56 пассажиров, один из них попал в больницу.

При этом экстренные службы перепутали инцидент с продолжением учений МЧС РФ, которые проходили в первой половине дня в городе. Одной из "легенд" во время них как раз и была подобная жесткая посадка самолета, правда не с участием самолета международного рейса.

Из-за этого сначала экстренные службы не поняли, что действительно необходимо принимать меры по спасению, чтобы не допустить негативных последствий.

"Сначала никто не поверил, что ситуация (с жесткой посадкой самолета - Ред.) реальная и что действительно необходимо принимать меры, чтобы не допустить негативных последствий", - сказал заместитель председателя правительства Алтайского края Игорь Степаненко.

Напомним, в Шотландии пилот остановил разбег самолета, чтобы не задавить ежа на взлетке.

Также мы писали, что в Колумбии через несколько минут после взлета рухнул самолет. Погибли 7 человек.