Президент Владимир Зеленский заявил, что не разговаривал с президентом США Дональдом Трампом перед обнародованием текста их телефонного разговора и был убежден, что Белый дом опубликует только "свою часть".

Об этом он сообщил на пресс-конференции после встречи с Трампом, как передают Украинские Новости.

По мнению Зеленского, иногда звонки между президентами не должны публиковаться. "Хотя я лично думаю, что иногда такие звонки между президентами независимых стран не должны публиковаться. Потому что есть геополитика, какие-то планы... Я не против, если нужно юридическое разрешение... Я просто не знаю формат, честно скажу, должно там быть письменное разрешение. Я просто думал, что они опубликуют свою часть", - сказал президент Украины.

Напомним, что Трамп заявил, что не стал бы публиковать стенограмму разговора с Зеленским без согласия Киева.

Также президент США сказал, что демократы запускают процедуру импичмента президента США из-за разговора с Зеленским.